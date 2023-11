„Ich habe jedes verdammte Recht dazu“: Influencerin will beim ersten Date Kontostand wissen – Man sagt, bei Geld hört die Freundschaft auf … Mit Blick auf die Influencerin Sofia Franklyn würden wir dem Volksmund allerdings gerne noch hinzufügen: … und fangen Beziehungen an. Denn diese fragt potenzielle Partner direkt beim ersten Date einfach mal direkt nach deren Kontostand aus.

Im Rahmen ihres Podcasts erklärt die 30-Jährige, die mehr als 300.000 Follower auf TikTok hat: „Ich mache keine Witze: Ich habe die letzten drei Typen, die ich gedatet habe, beim ersten Date nach ihrem Kontostand gefragt.“

Während sie das ganze absolut „nicht komisch“ findet, hakt ihr Co-Host noch einmal nach, und fragt nach Sofias Absichten dahinter. Die Influencerin darauf ganz unumwunden:

„Weil ich nur einen reichen Mann daten will, der Geld hat.“

Mit ihrer Frage könne sie schnell herausfinden, ob der Mann und sie „auf dem gleichen Level“ seien, oder ob sie einfach nur ihre Zeit verschwende. „Ich habe einen Job, ich bin sehr erfolgreich. Ich habe jedes verdammte Recht dazu“, ist sich Sofia sicher.

Sollte ein Date ihr eine Antwort verweigern, sei dies zwar kein grundsätzliches Ausschlusskriterium, doch für die Influencerin gilt: „Ich würde auf ein zweites oder drittes Date gehen, aber irgendwann muss ich es wissen.“

Sofias Haltung, die Aspekte wie Persönlichkeit oder Charakter eines Menschen vollkommen außer Acht zu lassen scheint, hat seit bekanntwerden für viele Diskussionen im Netz gesorgt. Viele Follower äußern großes Unverständnis und teils auch scharfe Kritik.

So fragt ein User auf TikTok etwa: „Wenn Du also nicht so viel verdienst wie er, hat er dann das Recht zu gehen, weil Du unter seiner Würde bist?“ Ein anderer stellt klar: „Selbst wenn ich 100 Millionen hätte, wäre ich nach fünf Sekunden weg, wenn mir jemand so eine Frage stellt.“

Quelle: stern.de