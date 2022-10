Jeder freut sich darauf, in den Urlaub zu fliegen. Was viele dabei nicht wissen, es gibt ein paar Dinge, auf die man immer achten sollte, sobald man in ein Flugzeug steigt. Die sich am besten damit auskennen, sind natürlich jene Menschen, die dort tagtäglich arbeiten – Flugbegleiter.

Einer von ihnen hat sich nun via TikTok zu Wort gemeldet. Sein Name ist Tommy und er hat auf seinem TikTok-Account @tommycimato ein Video veröffentlicht. In diesem berichtet er nicht nur von seinen Erfahrungen an Bord, sondern er gibt auch Tipps, was man im Flugzeug nicht machen sollte.

Dabei gibt er diverse Hygiene-Ratschläge, auf die Passagiere während ihrer Flugreise unbedingt achten sollten. Denn die hygienischen Zustände in einem Flugzeug scheinen hier nicht immer die Besten zu sein. So rät der Flugbegleiter, dass man auf der Flugzeugtoilette den Spülknopf nicht mit der bloßen Hand berühren, sondern ein Taschentuch oder etwas Adäquates verwenden soll. Tommy:

„Es ist, ehrlich gesagt, ziemlich unhygienisch und eklig.“

Wer zudem einen Fensterplatz im Flugzeug hat, sollte hierbei vermeiden, mit dem Kopf an der Scheibe einzuschlafen. Tommy dazu: „Du bist nicht der Einzige, der das tut, und du weißt nicht, wie viele Leute oder Kinder ihre Hände oder andere Dinge an der Scheibe abgewischt haben.“ Darüber hinaus rät er, im Flugzeug keine Shorts zu tragen.

Denn dabei bestünde die Gefahr, viele der Bakterien und Keime von den Sitzplätzen abzubekommen. Heißt also generell, dass man so wenig wie möglich in einem Flieger berühren sollte. Tommy rät in seinem Video zudem, dass man während eines Fluges genügend Wasser trinken sollte.

Quelle: stern.de