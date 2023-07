Hygiene in öffentlichen Toiletten

Die Gefahr der Verbreitung von Viren und Bakterien in öffentlichen Toiletten ist kein Geheimnis. Selbst gut gepflegte WCs können unter bestimmten Umständen Krankheiten auslösen. Glücklicherweise kann man das Risiko einer Infektion in öffentlichen Toiletten mit einigen einfachen Maßnahmen aber deutlich reduzieren – ein Experte verrät, worauf man dabei achten muss.

Schutz vor Keimen

Die unvermeidbare Berührung von Flächen wie Türgriffen, Toilettenspülung oder Toilettenpapierrolle während des Toilettengangs kann auf den ersten Blick harmlos erscheinen. Unter genauerer Betrachtung jedoch entpuppen sich diese Oberflächen als wahre Brutstätten für Viren und andere Krankheitserreger. Dirk Bockmühl, Hygiene-Experte an der Hochschule Rhein-Waal, empfiehlt, die Hände beim direkten Kontakt mit den Oberflächen mit einem Taschentuch oder Klopapier zu schützen.

Die richtige Kabine wählen

Laut einer Studie bevorzugen die meisten Menschen die mittlere Toilettenkabine. Es wird empfohlen, diese Kabine eher zu meiden, da sich hier die meisten Keime aufhalten. Bockmühl spricht von einer möglichen "Fäkal-Oral-Route", bei der Fäkalkeime ausgeschieden und über Mund und Nase wieder aufgenommen werden. Eine hohe Keimdosis kann somit zu Infektionen führen.

Den Klodeckel sollte man beim Spülen außerdem geschlossen halten, um das Aufwirbeln von Erregern in die Luft und deren Übertragung auf die Haut zu vermeiden. Bakterien sind größer als Viren und verbleiben nur kurz in der Luft. Viren hingegen werden von der Toilette praktisch in die Umgebung geschleudert.

Gründliches Händewaschen

Beim Toilettengang ist gründliches Händewaschen nach wie vor von großer Bedeutung, da unsere Hände ein Paradies für rund 150 Bakterienarten sind. Laut einer Leipziger Studie berühren wir uns täglich bis zu 800 Mal im Gesicht, was Krankheitserregern die Möglichkeit gibt, sich leicht zu verbreiten. Desinfektionsmittel sind kein adäquater Ersatz für das Händewaschen, betont der Experte.

Nach dem Händewaschen empfiehlt der Experte, das Papiertuch zum Öffnen der Kabinentür zu verwenden, anstatt es sofort wegzuwerfen. Dadurch bleiben die frisch gewaschenen Hände vor erneuter Keimbelastung geschützt. Lufttrockner sollten komplett vermieden werden, da sich auf ihnen etwa 1300-mal mehr Keime als auf Papierhandtüchern befinden.

Risiko einer Infektion

Professor Bockmühl schätzt das Risiko einer Infektion beim Toilettengang als eher gering ein. Es müssten bereits viele Keime auf den Oberflächen vorhanden sein, um eine Ansteckung zu ermöglichen. Es ist auch unwahrscheinlich, sich über die Klobrille mit einer Blasenentzündung anzustecken. Häufiger ist eine falsche Abwisch-Technik dafür verantwortlich. Wenn Frauen sich von hinten nach vorne abwischen, können schädliche Darmbakterien in den Scheideneingang gelangen. Die Infektion mit Geschlechtskrankheiten ist ebenfalls eher selten.

Der Kontakt zwischen Oberschenkel und Klobrille ist in den meisten Fällen unbedenklich, da unsere Haut als Schutzschild für Keime fungiert. Personen mit Wunden in diesem Bereich sollten jedoch vorsichtig sein. Es wird auch empfohlen, nicht barfuß auf nassen Böden in öffentlichen Toiletten zu laufen, da sich dort vereinzelt Keime befinden können, die Fußpilz verursachen.

Smartphone-Hygiene

Beim Toilettengang sollte das Smartphone besser in der Tasche bleiben. Wenn es auf Kontaktflächen wie dem Klopapierhalter abgelegt wird, können Keime das Display oder die Rückwand des Handys besiedeln. Da wir unser Handy täglich durchschnittlich 2617 Mal berühren und es somit in direkten Kontakt mit Keimen kommt, sollte darauf geachtet werden, es regelmäßig zu reinigen.

Quellen: welt.de , infranken.de