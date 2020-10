Hund wird aus Auto geworfen: Zeugen nehmen Verfolgung auf – Am vergangenen Montag wurde ein Hund in Österreich von einem Unbekannten aus dem Auto geworfen, der Fahrer brauste daraufhin einfach davon. Zeugen konnten den Vorfall allerdings beobachten, und machten sich an die Verfolgung des Mannes.

„Ein herrenloser Hund rennt verzweifelt auf der Straße umher“, rief eine besorgte Frau am Montagmorgen die Tierschutzstelle im österreichischen Freistadt telefonisch zur Hilfe und nahm den Hund bis zur Ankunft der Tierschützer zu sich in den Wagen.

Wie sich später herausstellte, war der überraschend trockene und saubere Hund nicht gechippt, sodass auf diesem Wege der Halter nicht identifiziert werden konnte.

Kurz darauf ging bei der Tierschutzstelle ein weiterer Anruf ein, diesmal von Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten. Wie sie berichteten, sei der kleine Hund von einem Autofahrer aus dem Fahrzeug geworfen worden, woraufhin das Tier erfolglos versucht habe, dem davoneilenden Wagen hinterherzulaufen.

Nach eigenen Aussagen nahmen die Zeugen die Verfolgung auf, wohl mit dem Ziel, den Wagen aufzuhalten und dessen Fahrer zur Rede zu stellen. Allerdings fuhr dieser zu schnell. Zwar konnte das Nummernschild notiert werden, jedoch handelt es sich dabei um ein tschechisches Kennzeichen.

Aktuell befindet sich der Hund in der Obhut der Tierschutzorganisation und soll einem Eintrag auf der Facebook-Seite der Tierschutzstelle Freistadt zufolge nach einer festgelegten Frist an verantwortungsbewusste Hundeliebhaber vermittelt werden.

Und auch für den ursprünglichen Besitzer des Tieres hat man dort die passenden Worte parat:

„Da das Auto in Tschechien registriert ist, bleibt zu hoffen das der Besitzer gefunden wird und eine saftige Geldstrafe bekommt und von uns noch einen kräftigen Tritt in den A.......“

Dem würden wir uns nur allzu gerne anschließen!

