Hübsch und sportlich: Heiße Tennis-Influencerin begeistert Fans – Dass Golfsport äußerst sexy sein kann, beweist die zur „Sexiest Woman Alive“ gekrönte Paige Spiranac auf Instagram ein ums andere Mal eindrucksvoll. Doch auch beim Tennis gibt es Sportlerinnen, die nicht nur auf dem Platz auftrumpfen, sondern Instagram erobern wollen. Allen voran die US-amerikanische Rachel Stuhlmann, die ihre Fans mit aufregenden Fotos um den Verstand bringt.

So zum Beispiel während der Fußball-Weltmeisterschaft, anlässlich derer sich die 32-Jährige zum Spiel der USA gegen England in einem BH mit Sternen und Streifen zeigte. Offenbar hat es den Spielern auf dem Feld geholfen, beeindruckten die Außenseiter doch mit einem 0:0-Unentschieden.

In seinem aktuellen Beitrag posiert der ehemalige Tennisprofi nun mit einem aufreizend freizügigen Pullover und einem kurzen Rock. Dazu schreibt Rachel:

„Durch meine vielen Reisen habe ich es nicht geschafft, so oft auf den Platz zu gehen, wie ich es gerne würde! Deshalb konzentriere ich mich in letzter Zeit jedes Mal, wenn ich schlagen kann, darauf, mein Timing zu finden, meine Füße zu bewegen und in einen Rhythmus zu kommen.“

An ihre Fans gerichtet fragt sie abschließend: „Woran arbeitet ihr in eurem Spiel?“

Die meisten ihrer Follower scheinen sich angesichts des Fotos jedoch nicht so recht auf den Sport konzentrieren zu können. So schreibt ein User: „Ich habe den 1. Return bei deinem Aufschlag verpasst. Ich war so abgelenkt, dass ich nicht einmal den Schläger, den Ball oder sogar den Platz gesehen habe ....“

Ein anderer schlägt in die gleiche Kerbe: „Ich habe nur die Aussicht genossen.“

Frauen scheinen sich indes ganz andere Gedanken zu machen. So fragt @kathy_emu: „Sind die überhaupt echt? Wie zur Hölle spielt man mit denen?“

Stuhlmann war einst als Tennisspielerin der Missouri Tigers aktiv und steht in der NCAA-Rangliste auf Platz 77.

