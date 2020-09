Horror-Crash mit gutem Ausgang: Pick-up erfasst Motorrad beim Überholen – Es hat gute Gründe, warum man in der Fahrschule lernt, bei Überholmanövern sowohl hinter dem Überholten als auch beim Wiedereinscheren ausreichenden Abstand zu halten. Das gilt insbesondere auf Schnellstraßen und muss an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Was passieren kann, wenn jemand gar keinen Abstand einhält, wenn er mit einem Monster-Pick-up ein Motorrad überholt, seht ihr in diesem Video.

So viel sei vorgeschickt: Der Biker aus diesem Clip lebt bis auf ein paar Schrammen und kam glimpflich davon – wenn man das Video gesehen hat, mag man das nicht glauben. Die Aufnahmen einer Helmkamera zeigen uns das verstörende Schauspiel, bei der eine Gruppe befreundeter Biker gemeinsam unterwegs war. Ihre Spritztour auf einem US-Highway fand ein jähes Ende.

Nach ein paar Sekunden zieht ein Pick-up vom Typ F-150 an der Gruppe vorbei. Der Truck überholt eines der Motorräder mit zu geringem Abstand nahezu in der gleichen Spur – und schert zu früh wieder ein, wobei die Flanke des Kolosses das Bike erfasst. Der Motorradfahrer gerät ins Trudeln, stürzt nach links aus dem Bild, wobei er sich überschlägt, ebenso wie seine Maschine, die an der Fahrbahnbegrenzung zerschellt.

Ein Horrorcrash, der glücklicherweise ein gutes Ende nahm. Laut der Videobeschreibung und Kommentare geht es dem Bikefahrer gut, abgesehen von ein paar Schürfwunden und Verbrennungen durch die Reibungshitze. Freunde des Motorradfahrers setzten dem F-150 nach und verständigten die Polizei – rund acht Kilometer später endete die Fahrerflucht demnach in Gewahrsam.