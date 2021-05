Horizon Black: Ultraschwarze Gegenstände für Zuhause – Dieses „Ultraschwarz“ könnte glatt mit „dunkler Materie“ mithalten, zumindest was das Verschlingen von Licht angeht: Die Firma Horizon Black bringt jetzt allen Interessierten ein solches extremes Schwarz nach Hause. So entwickelte das Unternehmen Gegenstände mit dem schwärzesten Schwarz, welches 99,9 Prozent des einfallenden Lichts absorbiert.

Objekte in ultraschwarzer Speziallackierung auf dem Schreibtisch

Durch das Fehlen von Licht entsteht so ein faszinierendes, außergewöhnlich tiefes Schwarz. Viele werden derweil sicher schon mal Lackierungen mit dem weißesten Weiß bestaunen können. So gibt es zum Beispiel Autos, die damit lackiert wurden und dadurch ganz besonders erstrahlen. Wer sich also für diese extremen Spielarten der Kontraste interessiert, kann sich ein solches Objekt in ultraschwarzer Speziallackierung und in verschiedenen Größen auf den Schreibtisch stellen.

Die Gegenstände von Horizon Black erzeugen durch das Absorbieren des einfallenden Lichtes nach eigenen Angaben sogar Wärme.

Das weißeste Weiß schafft übrigens den gegenteiligen Effekt. Wer nun Lust auf diese schwarzen Objekte für sein Zuhause bekommen hat, kann sie auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter erwerben.

Dort werden die Gegenstände in verschiedenen Größen und Ausführungen zum Kauf angeboten. Die Preise beginnen ab 68 Euro aufwärts.

Quelle: netzwelt.de