Tüftler baut Laser an Kettensäge

Kaum etwas ist so sehr mit dem popkulturellen Bild des „verrückten Erfinders“ verbunden wie der Laser. Sicher, es gibt Kupferspulen und seltsame Blitzgeräte, die seit dem Roman „Faneknstein“ das Bild prägen. Aber in der Neuzeit, seit den späteren Groschenromanen, sind es vor allem laserbasierte Technologien, Weltraumpistolen, Energiestrahler und andere Dinge, die man irgendwie erwartet. Einer, der keinen Hehl daraus macht, dass er ein moderner Daniel Düsentrieb ist, ist der junge Mann in diesem Video. Diesmal hat er eine Laser-Kettensäge im Gepäck.

Damit meinen wir nicht, dass alle Komponenten seines Werkzeugs mit Lasern arbeiten oder gar die Kette ersetzen. Nein, in seinem Video taucht der „Backyard Scientist“, wie er sich auf YouTube nennt, aber auch nicht nur in die faszinierende Welt der Reinigungslaser ein, sondern montiert einen an besagtes Holzfällerwerkzeug. Der „Hinterhof-Wissenschaftler“, wie sein Kanal übersetzt heißt, hat die ebenso praktischen wie enorm leistungsstarken Helfer aus der Laser-Industrie für dieses Video für sich entdeckt.

Wer gerne Videos im Internet schaut, kennt sie vielleicht:

Es gibt einschlägige Dokumentationen und auch Clips von Herstellern, die solche Lasergeräte im Einsatz zeigen. Vor allem beim Rostentfernen zeigen diese breit oder eng gebündelten Strahlen, was sie können. Es hat schon etwas Faszinierendes, wenn etwas geometrisch exakt sauber weggebrannt wird. Ist der Strahl erst einmal durchgedrungen, bleibt nichts als blankes Metall zurück. Doch diese Kraft hat ihren Preis.

Dazu gehört auch ein entsprechender Energieverbrauch: Bis zu 2000 Watt Leistung nehmen solche Laser auf. Und dann wäre da noch die Tatsache, dass der Laserstrahl einer solchen Maschine durchaus eine beachtliche Stärke erreichen kann, vielleicht sogar an schwächere Sandstrahler heranreicht – manche könnten sogar noch stärker sein, wir wissen es nicht. Damit sind sie für viele Materialien geeignet, gehören aber wohl nur in die Hände erfahrener Anwender. Aber auch dann sollte man sich an Dinge wie Holz, Papier oder Kronleuchter wohl nur vorsichtig heranwagen.

Andererseits:

Auf höchster Stufe können solche Laser eben auch hervorragend schneiden. Vielleicht sogar einen Baum fällen? Und wenn man den Kronleuchter nur von Spinnweben befreien will? Apropos: Kann man damit auch Notizzettel ausradieren, ohne diese zu verbrennen? Oder aus einem Geldschein wieder ein einfaches Stück Papier machen? Der Backyard Scientist" geht diesen Fragen auf gewohnt unterhaltsame Weise nach. Wenn ein Video den Titel „Ich habe eine Laser-Kettensäge gebaut“ trägt, kann man nichts anderes erwarten...