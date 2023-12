Universal Studios planen Freizeitpark in Europa

Hollywood rückt näher: Universal Studios planen Freizeitpark in Europa – Gute Nachrichten sind in der letzten Zeit ja leider etwas rar geworden, aber das klingt doch ausnahmsweise mal äußerst vielversprechend: Diversen Medienberichten zufolge plant der Hollywood-Gigant Universal Studios, seinen neuen und nunmehr sechsten Freizeitpark in Europa zu bauen.

Nach den fünf bestehenden Parks in Hollywood, Orlando, Osaka, Singapur und Peking, haben sich die Verantwortlichen der "Daily Mail" zufolge mit der britischen Stadt Bedford nun sogar schon auf eine Location verständigt, die lediglich 45 Zugminuten von der Hauptstadt London entfernt liegt. Zudem ist die Stadt vom Flughafen Luton aus rasch mit dem Auto zu erreichen.

Wie es heißt, habe man bereits ein 480 Hektar großes Grundstück auf einem ehemaligen Ziegelei-Gelände erworben.

Der Kauf des Grundstückes in der Gemeinde wurde vonseiten eines Universal-Sprechers inzwischen bestätigt, mit einer schnellen Eröffnung sei jedoch nicht zu rechnen: "Es wird noch viele Monate dauern, bis wir eine Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen können, und wir freuen uns darauf, mit allen relevanten Interessengruppen und der örtlichen Gemeinde zusammenzuarbeiten."

Die Weichen scheinen aber bereits gestellt zu sein, habe die Universal-Muttergesellschaft NBC Universal doch vorausschauend schon mal die Website „Universal Studios Great Britain“ registriert.

Und auch der Bürgermeister des Stadtbezirks Bedford, Tom Wootton, konnte sich eine scherzhafte Andeutung nicht verkneifen, als er vor einigen Wochen erklärte, dass eine geplante 950 Millionen Pfund teure Straßenerneuerung Bedford zum „Zentrum des Universums“ machen werde.

Später erklärte er gegenüber der BBC:

"Die Andeutung einer großen Unternehmensinvestition ist natürlich positiv, aber es ist noch zu früh, und es ist noch viel Detailarbeit erforderlich, bevor irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Wir begrüßen das Interesse von Universal sehr und sind begeistert von dem immensen Potenzial, das es für die Gegend bedeutet."

Damit dürfte er Recht behalten, gelten die Universal-Freizeitparks, wo neben klassischen Attraktionen auch Shows oder Touren zu den bekanntesten Filmen des Studios angeboten werden, doch als wahre Publikumsmagneten. So zählt der wohl bekannteste Park in Hollywood alleine schon jedes Jahr rund acht Millionen Besucher.

Quelle: bild.de