Video zeigt Ablauf der Wirkung: So wirkt eine hohe Dosis Zauberpilze – Es gibt Erlebnisse, Erfahrungen und Ereignisse, die sich einer Beschreibung völlig entziehen. Wenn wir sie in bewegten Bildern erleben, fällt es uns schon viel leichter, das Gesehene einzuordnen. Das gilt zum Beispiel für die Wirkung psychedelischer Substanzen. In so mancher Hollywood-Komödie gibt es eine Szene, in der jemand unfreiwillig (oder bewusst) etwas zu sich nimmt – und die Kamera uns einen übertriebenen Ausschnitt zeigt. Dieses Video hingegen will die Wirkung wohl ernsthafter visualisieren.

Es handelt sich um eine Visualisierung durch einen YouTube-Kanal, der sich auf solche Sequenzen spezialisiert hat. Auf dem Kanal mit dem Namen „Loka“, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels immerhin rund 10.000 Abonnenten verzeichnen kann, dreht sich nicht alles, aber vermutlich vieles um die Wirkung von Halluzinogenen. Zumindest finden sich auf dem Kanal zahlreiche Videos, die sich mit einer veränderten Wahrnehmung der Realität oder bestimmter Sequenzen beschäftigen.

Der Titel des vorliegenden Werks lautet:

High Dose SHROOMS Trip Simulation (POV)“, zu Deutsch etwa: „Hochdosierte Pilz-Trip-Simulation (Ich-Perspektive)“. Womit Menschen, die sich für das Thema bewusstseinserweiternde Substanzen oder Halluzinogene interessieren, eigentlich schon alles gesagt ist, was sie wissen müssen. Wer hingegen vor den Gefahren durch Drogen warnt, dürfte in dem rund siebenminütigen Video ein ideales mahnendes Beispiel gefunden haben.

Das Wort „SHROOMS“ ist eine Kurzform für den englischen Begriff „Magic Mushrooms“. Im Deutschen versteht man darunter „Zauberpilze“, also alle Pilzarten, die den Wirkstoff Psilocybin enthalten. Ob sie nun je nach Kulturkreis Psilos, Shrooms, Paddo oder Fleisch der Götter genannt werden, laut Wikipedia gibt es weltweit mehr als 180 Arten von ihnen und sie alle haben eine psychoaktive Wirkung auf das menschliche Gehirn.

Die Wirkweise solcher Substanzen soll dabei höchst individuell sein:

Die Wirkung wird mit der von LSD verglichen, soll aber weniger lang anhalten. Generell können sowohl Veränderungen des Bewusstseins als auch der menschlichen Wahrnehmung dokumentiert werden. Die psychedelische Wirkung kann von Konsument zu Konsument sehr unterschiedlich sein. Dabei spielen Faktoren wie die persönliche Verfassung des Konsumenten, die Umgebung, in der sich die Person aufhält, sowie die Höhe der Dosis eine entscheidende Rolle.

Im Allgemeinen soll die Wirkung binnen zehn Minuten bis zwei Stunden eintreten. Nach eineinhalb bis drei Stunden soll der Höhepunkt erreicht sein, so dass die Gesamtwirkung zwischen drei und acht Stunden – in seltenen Fällen auch länger – anhalten kann. Darüber hinaus soll sich das Zeitempfinden des Konsumenten verändern, was dazu führen kann, dass einem das Erlebte länger vorkommt. Das Video von „Loka“ zeigt, wie die einzelnen Phasen eines solchen Konsums ablaufen, wobei auch eine Phase des Schreckens oder Horrors nicht ausgespart wird.

Generell sehen wir dieses Video so, wie es auch der Kanalbetreiber mutmaßlich beabsichtigt:

Es soll demnach sichtbar machen, was für Außenstehende nicht sichtbar ist, und der reinen Visualisierung dienen. Der Autor dieses Artikels und unser Portal raten ausdrücklich davon ab, diese Substanzen ohne ärztliche Aufsicht und guten Grund zu konsumieren.

Quelle: wikipedia.org