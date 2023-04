Höhere Preise von Brauereien gefordert: Bald 10 Euro Pfand für eine Kiste Pils? – Die Pfandpreise für Mehrwegflaschen sind seit vielen Jahren stabil. Gestiegen sind jedoch die Kosten, z. B. für die Kästen und die Flaschen selbst. Dem wollen einige Hersteller entgegenwirken. Einem Medienbericht zufolge hat sich am Mehrwegpfand seit D-Mark-Zeiten nichts geändert. Das könnte sich nun ändern.

Derzeit beträgt das Pfand für einen leeren Kasten 1,50 Euro, Flaschen kosten in der Regel zwischen acht und 15 Cent Pfand. Einige wenige Hersteller nehmen auch 25 Cent Pfand für Mehrwegflaschen aus Kunststoff oder Glas. Allerdings ist die Herstellung der Kästen und Flaschen in den letzten Jahren deutlich teurer geworden, wie „Chip“ berichtet. Weitere Kosten entstehen dadurch, dass nicht alle Mehrwegbehälter zu den Unternehmen zurückgebracht werden.

Erste Brauerei will Preisanpassung

Der Artikel bezieht sich auf einen Bericht von „T-Online“, wonach die erste Brauerei gefordert habe, die Kasten- und Flaschenpreise den tatsächlichen Kosten anzupassen. Demnach hat sich Sebastian Priller, Geschäftsführer der Augsburger Riegele Brauerei, zu Wort gemeldet. Er fordert nun, dass auf leere Kästen ein Pfand von fünf Euro, auf Glasflaschen ein Betrag von jeweils 25 Cent erhoben wird.

Ein ganzer Kasten würde damit zehn Euro Pfand kosten, heißt es bei „Chip“. Entsprechende Pläne haben die Geschäftsführer auf der letzten Gesellschafterversammlung der Freien Brauer vorgestellt. Die Freien Brauer sind ein Zusammenschluss von 44 mittelständischen deutschen Brauereien. Dem Bericht zufolge steht die Brauerei mit ihrem Vorstoß für ein höheres Pfand nicht allein da.

Höheres Pfand für Softdrinks

In ein ähnliches Horn stößt das Hamburger Unternehmen Fritz Kola, das ebenfalls eine Anpassung des Pfandes an die Preisentwicklung anstrebt. Bei Fritz werden Erfrischungsgetränke ausschließlich in Glas-Mehrwegflaschen abgefüllt. Nun fordert das Unternehmen ebenfalls ein Pfand von 25 Cent pro Flasche. Doch der Handel weigert sich bisher, mitzuziehen.

Er sieht sich vor die Herausforderung gestellt, den Kunden die neuen Preise erklären zu müssen. Zudem wären wohl Umrüstungen der vorhandenen Pfandautomaten unumgänglich. Geht es nach den Plänen von Sebastian Priller, soll das höhere Pfand bereits ab 1. Januar 2024 erhoben werden, doch solange der Handel nicht an Bord ist, bleibt die Lage unklar.

Zudem ergibt sich ein weiterer diskussionswürdiger Punkt:

Wie eingangs erwähnt, befinden sich noch viele Kästen in Kundenhand. Sie wurden zu dem heute üblichen Pfand an die Kunden abgegeben. Da solche Kästen jedoch nicht gekennzeichnet sind, würde jeder einzelne Kasten bei Rückgabe nach dem möglichen Stichtag 1. Januar 2024 nun zehn Euro Pfand einbringen, also deutlich mehr als ursprünglich hinterlegt.

Quelle: chip.de