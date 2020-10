Höchstwert seit April: RKI verzeichnet über 2800 deutsche Corona-Neuinfektionen – Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab am Mittwochmorgen ein Update zur Corona-Pandemie in Deutschland heraus. Demnach meldeten die Gesundheitsämter binnen eines Tages 2828 Corona-Neuinfektionen. Somit hat dieser Wert einen neuen Höchststand verzeichnet, wie er seit der zweiten Aprilhälfte nicht mehr gemeldet worden war.

150 mehr Neuinfektionen als am Freitagmorgen, an dem innerhalb eines Tages 2673 neue Ansteckungen gemeldet worden waren – erstmalig der höchste Wert seit der zweiten Aprilhälfte. Laut Angaben des RKI haben sich in Deutschland mindestens 306.086 Personen seit Beginn der Corona-Pandemie mit Sars-CoV-2 angesteckt (Stand: 7. Oktober, Mitternacht). 9562 Menschen sind ihrer Corona-Infektion laut RKI seit dem Aufkommen der Pandemie in Deutschland erlegen, 16 mehr als am Vortag.

Circa 267.700 Infizierte konnten ihre Corona-Infektion überstehen, wie das RKI schätzt. Bei intensivmedizinisch behandelten Infizierten zeichnet sich hingegen weiterhin eine Zunahme ab. Mit Stand vom 6. Oktober werden 449 Corona-Patienten mit Maßnahmen der Intensivmedizin betreut – 219 dieser Infizierten liegen an Beatmungsplätzen.

Vor sieben Tagen waren es noch 352 intensivmedizinische Behandlungen mit 195 Patienten, die Beatmung benötigten, in der Woche davor 278 intensivmedizinisch Betreute im Verhältnis zu 151 Corona-Patienten, die auf eine Beatmung angewiesen waren. In Deutschlands Krankenhäusern sind zurzeit 8900 freie Intensivbetten verfügbar.

