🚨Aus aktuellem Anlass🚨



Aktuell behindern Gaffer in #Ahrweiler die Einsatzkräfte bei deren Hilfsmaßnahmen und bringen sich dabei selbst auch noch in Gefahr.



Wir bitten eindringlich, sich nicht ohne triftigen Grund in das #Katastrophengebiet zu begeben.#Flutkatastrophe