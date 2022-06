Schnelle und hochprofessionelle Arbeit im Video: Deutsche Straßenarbeiter reparieren Gully – Beschädigungen der Fahrbahn und Schlaglöcher sind an der Tagesordnung, wo Verkehr herrscht. Viele müssen theoretisch rasch beseitigt werden, damit es zu keinen Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern und Fahrzeugen kommt. In der Praxis sieht das nicht immer so aus. Ist hingegen ein Gullydeckel beschädigt oder überaltert, muss ein Austausch zwingend erfolgen, die Konsequenzen könnten andernfalls verheerend sein. Wie schnell das vonstattengehen kann, zeigen diese deutschen Fachmänner.

Das Video zeigt die Ersetzung einer Schachtabdeckung, wobei sämtliche Arbeitsschritte minutiös dokumentiert wurden. Stand dieses Artikels trendet der Clip auf bestimmten Gruppen des Forums „Reddit“, wo sich internationale Nutzer von der Präzision und Geschwindigkeit der Schachtarbeiten auf deutschen Straßen im Höchstmaß beeindruckt zeigen. So schreibt ein Nutzer auch auf YouTube:

„Hier in New York dauert diese Arbeit 3 Tage und erfordert mindestens 10 Männer. Nicht eingerechnet sind die 4 Tage zwischen dem Aufbrechen des Bodens um den Schacht und dem Einbau des neuen Schachts.“

Im Video kommt eine Schachtabdeckung aus dem Hause ACO zum Einsatz

Dazu wird in Bad Rappenau zuerst der alte metallene Gullideckel samt Laubsieb für eine Vorarbeit entfernt. Als Nächstes wird der Schacht mit einem provisorischen Deckel versiegelt, damit die Arbeiter gefahrlos zu Werke gehen können. Dann erfolgt der Einsatz eines Zirkels. Mit einem Trennschleifer wird der Asphalt großzügig kreisförmig ausgeschnitten. Danach wird der innere Teil des aufgetrennten Segments vollständig von den Fachleuten mit einem speziellen Gerät herausgehoben.

Dann wird mit einem Presslufthammer das äußere Segment aufgestemmt und der Schutt per Schubkarre entfernt. Erst dann wird die neue Schachtabdeckung von ACO platziert. Dazu wird die ringförmige Einfassung mit einem entsprechend passgenauen Provisorium/Platzhalter fixiert und dann ihrerseits mit Teer eingefasst. Dieser wird mit einem Rüttler verdichtet. Ein spezieller Ring wird mit einem Brenner auf die äußere Schnittkante aufgebracht, dann folgt eine weitere Schicht Belag. Auch dieser wird bündig passgenau festgestampft.

Es folgen die letzten Schritte:

Nun kann der schwere Platzhalter vom neuen Innenring entfernt werden, es folgen die richtige Einfassung von ACO und final der Deckel der eigentlichen Schachtabdeckung. Ein letztes Mal wird der Teer verteilt und glattgezogen, dann kommt der schwere Rüttler zum Einsatz. Die Ersetzung ist fertig – die provisorische Schutzplatte kann im letzten Schritt aus dem Schacht entnommen und die Straße danach gefegt werden. Absolute Maßarbeit.