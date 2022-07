Hitzefrei am Arbeitsplatz

Hitzefrei am Arbeitsplatz: Wann Arbeitgeber aktiv werden müssen – Deutschland und ganz Europa ächzen unter dem aktuellen Hitzehammer. Manch einer mag dieser Tage an die gute alte Schulzeit zurückdenken, als angesichts derartiger Temperaturen Hitzefrei ausgerufen wurde. Aber wusstet ihr, dass auch Arbeitgeber ihre Mitarbeiter vor Hitze schützen müssen?

Ist eine bestimmte Temperatur überschritten, muss der Arbeitgeber für Abkühlung sorgen.

So sollte es im Büro nicht wärmer als 26 Grad werden. Um dafür Sorge zu tragen, hat der Arbeitsgeber etwa mit reflektierenden Vorrichtungen an den Fenstern, Sonnenschutzverglasungen oder einer entsprechenden Bepflanzung für Abkühlung zu sorgen.

Wird es dennoch wärmer als 30 Grad, ist der Arbeitgeber etwa über Lüftungseinrichtungen, Bereitstellung von Getränken oder Lockerung von Bekleidungsvorschriften zum weiteren Handeln angehalten.

Ist der Arbeitsraum schließlich über 35 Grad warm, so ist dieser laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin nicht mehr zum Arbeiten geeignet.

Allerdings heißt das nicht, dass man dann einfach nach Hause gehen kann. Arbeitnehmer sollten sich in so einem Falle an Vorgesetzte oder den Betriebsrat wenden.

Auch für das Arbeiten zu Hause gelten weitreichende Arbeitsschutzvorschriften – zumindest bei echten Telearbeitsplätzen im Homeoffice. Wenn es zu heiß wird, sollte man sich also ebenfalls an den Arbeitgeber wenden, um gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen abzusprechen.

Bietet der Arbeitgeber hingegen nur das mobile Arbeiten an, muss er sich nicht an so strenge Vorgaben des Arbeitsschutzes halten, und damit auch nicht um den Hitzeschutz kümmern, weshalb Eigeninitiative angesagt ist.

Und was gilt draußen, etwa auf der Baustelle?

Während der österreichische Arbeitsschutz Hitzefrei im Freien bei 32,5 Grad ermöglicht, hinkt Deutschlands Arbeitsschutz diesbezüglich leider noch hinterher. Zwar ist Hitzefrei laut „arbeitsrechte.de“ auf dem Bau nicht explizit ausgeschlossen, eine Temperaturobergrenze, bei der Handwerker die Arbeit einfach einstellen dürfen, gibt es jedoch nicht.

Allerdings müssen Arbeitgeber auch auf dem Bau Maßnahmen zum Arbeitsschutz ergreifen, um die Arbeitsbedingungen erträglicher zu gestalten und die Gesundheit der Angestellten zu schützen.

So etwa über eine Anpassung der Arbeits- und Pausenzeiten, Vorkehrungen zum Sonnenschutz, Bereitstellung von kostenlosem Wasser, Begrenzung von schweren Arbeiten auf ein Minimum oder dem Verzicht auf Forderung von Überstunden.

Quellen: chip.de , arbeitsrechte.de