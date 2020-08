Hitze-Retter angezeigt: Mann schlägt Auto-Scheibe ein, um Baby zu retten – Es kann enorme Gefahren für Babys und Tiere bedeuten, bei sommerlichen Temperaturen im Auto eingesperrt zu sein. Diese Tatsache sollte hinlänglich bekannt sein, hat sich zu vielen aber immer noch nicht herumgesprochen. Nun hat ein Mann eine Anzeige erhalten, der ein Baby aus einem vermeintlich heißen Auto retten wollte.

Der 47-jährige erspähte am Freitag auf einem Parkplatz in Burg auf Fehmarn einen schreienden Säugling, der in einem geparkten Wagen saß. Nach einer kurzen Klärung der Umstände schlug der Passant eine Seitenscheibe ein und holte das Baby aus dem abgeschlossenen Auto, weil er bei Hochsommer-Temperaturen von 30 Grad und direkter Sonneneinstrahlung auf die Fenster nicht länger zögern wollte.

Im Wagen habe ein Parkticket gelegen, welches elf Minuten zuvor gelöst worden sei, wie der Passant später gegenüber der Polizei angab. Er habe sich also aufgemacht, andere Männer auf dem Parkplatz befragt, ob ihnen der Wagen mit dem Baby gehöre. Da er auf diese Weise keine weiteren Hinweise finden konnte, handelte der Mann.

Kurz darauf kehrte jedoch der Vater des Säuglings zurück, der das Tun des 47-Jährigen nicht billigte. So erstattete der Fahrer des beschädigten Wagens Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den Retter. Er und seine Familie hätten nur kurz die Toilette aufgesucht und seien bereits nach zehn Minuten zum Auto zurückgekehrt.

Die Beamten leiteten den Fall an das Jugendamt weiter und verfassten einen Bericht: Verdacht auf Kindeswohlgefährdung.

Quelle: stern.de