Hitze in der Dachgeschoss-Wohnung

Hitze in der Dachgeschoss-Wohnung: Mit den Tricks wird es deutlich kühler und angenehmer – Unerträgliche Hitze im Sommer: eine Herausforderung für Bewohner hoch oben im Dachgeschoss. Die Gründe dafür liegen einerseits in der unzureichenden Dämmung und andererseits in den schlecht isolierten Dachfenstern. Glücklicherweise lässt sich dieses Problem teilweise beheben, jedoch erfordert es oft größere Umbauten.

Die Dachdämmung hat den größten Einfluss auf das Raumklima im Dachgeschoss.

Klaus Edelhäuser von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau betont die " immensen Wirkung, weil es sich um eine große Fläche handelt". Marc Ellinger vom Verband Privater Bauherren weist darauf hin, dass Dachflächen und Fenster als Gesamtsystem betrachtet werden sollten. Allerdings führt die Verbesserung des kleineren Elements, sei es das Dach oder das Fenster, nicht zu signifikanten Verbesserungen. Eine solche Maßnahme ist jedoch nicht einfach durchzuführen. Entweder muss das Dach von innen besser isoliert werden, was die bewohnten Innenräume betrifft, oder es wird eine Außendämmung durchgeführt, die auch das Dach beeinflusst.

Edelhäuser empfiehlt eine Außendämmung in Kombination mit anstehenden oder sinnvollen Reparaturarbeiten am Dach oder sogar einer Dachsanierung. Dies sei oft die einfachste und kostengünstigste Option. Ein weiteres Problem sind die Dachfenster, die die Sommerhitze ins Dachgeschoss lassen. Hier können Bauarbeiten teilweise vermieden werden. Es gibt Sonnenschutzlösungen für Fenster, die einfach von innen oder außen mit ein paar Schrauben angebracht werden können. Laut Edelhäuser können innenliegende Sonnenschutzvorrichtungen wie Markisen, Rollos oder Stoffbespannungen einen Großteil der Hitze abhalten. Es ist jedoch effizienter, Rollläden oder Markisen außen am Fenster anzubringen, um die Wärme gar nicht erst eindringen zu lassen.

Diese Maßnahmen führen oft zur Verdunkelung des Raums.

Alternativ gibt es außen einklippbare Sonnenschutzgewebe, die die Sonnenwärme stark filtern, aber den Lichteinfall nur minimal verringern. Diese sind im Handel als Markisen erhältlich. Eine weitere Option ist der Einbau von Sonnenschutzgläsern, die bis zu 80 Prozent der Sonnenenergie vom Innenraum fernhalten können. Dies wird durch eine dünnen Metallbeschichtung erreicht, die jedoch nicht mit einer selbstklebenden Folie vergleichbar ist.

Diese Beschichtung hat einen niedrigen g-Wert, den Gesamtenergie-Durchlassgrad, der beim Kauf beachtet werden sollte und möglichst gering sein sollte. Dabei bleibt die Lichtdurchlässigkeit hoch und die Gläser sind farbneutral, erklärt der Verband Fenster + Fassade. Dennoch empfiehlt Edelhäuser, beim Einbau solcher Sonnenschutzfenster auch gleichzeitig einen passenden außenliegenden Sonnenschutz wie eine Markise oder ein Rollo zu berücksichtigen, um die beste Wirkung zu erzielen.

Dieser Austausch hat übrigens auch im Winter Vorteile:

Was von außen dicht ist, ist auch von innen dicht. Das bedeutet, dass im Winter weniger Wärmeenergie aus den Räumen unter dem Dach entweicht, erklärt Frank Koos vom Verband Fenster + Fassade. Dies gilt auch für die Dämmung. Dennoch empfiehlt der Bauexperte Edelhäuser weder den Einbau neuer Fenster noch die Dachdämmung als DIY-Projekt für Heimwerker. Selbst kleine Fehler könnten das gewünschte Ergebnis für die Wohnräume unter dem Dach beeinträchtigen und sogar schwerwiegende Folgen für das Gebäude haben.

Die Hülle des Hauses darf keine Lücken aufweisen, insbesondere die Anschlusspunkte der Dachdämmung an Giebel, Traufe und Mauerwerk müssen sorgfältig ausgeführt sein. Lücken in der Dämmung können zu Wärmebrücken führen, die Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung verursachen können, erklärt Edelhäuser.

Wenn ausreichend finanzielle Mittel vorhanden sind, raten die Bauexperten Ellinger und Edelhäuser dazu, sowohl die Dämmung als auch den Austausch der Fenster gleichzeitig anzugehen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Beim Einbau von Dachflächenfenstern muss die luftdichte Ebene durchbrochen werden. Daher ist es sinnvoll, diese Baumaßnahmen im Zusammenhang durchzuführen, so Edelhäuser.

Quelle: chip.de