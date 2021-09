So klang Hitler wirklich: Geheim-Aufnahme zeigt normale Sprechweise – Der Inbegriff des Bösen in Menschengestalt, Adolf Hitler. Unzählige kennen Archivbilder, in denen er keifend, mit rollenden Augen und wie in Trance Menschen aufgestachelt. Weitaus weniger bekannt ist, wie der Diktator klang, wenn er sich ruhig unterhielt. Filme wie „Der Untergang“ lieferten eine Annäherung – die schauspielerische Meisterleistung von Bruno Ganz seinerzeit war verblüffend nahe an der Wirklichkeit, wie ihr nun hören könnt.

Denn eine seltene Aufnahme in mehr oder weniger angemessener Tonqualität, in der sich Adolf Hitler mit einem Staatsmann unterhält, findet ihr unter diesem Artikel. Es ist eine Geheimaufnahme, die ein finnischer Tontechniker bei einem Gespräch zwischen Hitler und dem Oberbefehlshaber der finnischen Armee, Carl Gustaf Emil Mannerheim, anfertigte.

Ganze elf Minuten kann man dem Austausch lauschen, dann kam ein SS-Leibwächter dem Lauscher auf die Schliche und das Gespräch bricht abrupt ab

Wer Hitlers demagogische Tiraden gewohnt ist, dürfte angesichts dieser seltenen Tondokumente ins Stocken geraten. Wenn man den Diktator zum ersten Mal mit seiner „normalen“ Stimme sprechen hört, kann einen das durchaus aus dem Konzept bringen – denn die Stimme des Nazi-Führers klingt ruhig und gemessen.

Vielmehr ist Hitler nach Meinung des Verfassers anzuhören, dass er sich gegenüber Mannerheim vergeblich einen betont überlegenen, staatsmännischen Anstrich zu verleihen sucht und doch zugleich eine Art Plauderton wählt – mit dem Ergebnis, dass seine Redeweise in dem Gespräch einen absoluten Kontrast zu seinen öffentlichen Auftritten bildet. Hört selbst. Eine faszinierendes Zeitzeugnis.

Quelle: ladbible.com