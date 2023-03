Historisches Bauwerk beschmiert: Bürgermeister stoppt Klima-Aktivisten – Natürlich sind Klimaschutz-Organisationen wie hierzulande die „Letzte Generation“ auch in anderen Ländern aktiv. So zum Beispiel auch in Italien, wo Aktivisten unter der Flagge von „Ultima Generazione“ durch Störaktionen des öffentlichen Lebens Menschen und vor allem die Regierung zum Umdenken in Sachen Klimaschutz bewegen möchten.

Zuletzt stand dabei das Besprühen des berühmten Palazzo Vecchio in Florenz mit Farbe auf dem Programm.

Doch dieser Protest wurde bereits nach wenigen Minuten von niemand Geringerem als dem Bürgermeister höchstpersönlich unterbunden.

Fotos und Videos dokumentieren die Aktion, im Zuge derer zwei Aktivisten zunächst Feuerlöscher aus ihren Rucksäcken ziehen, und mit diesen dann orangene und abwaschbare Farbe quer über die Eingangsfassade des historischen Bauwerks sprühen.

Kurz darauf schritten Einsatzkräfte zur Tat, und auch der sichtlich aufgebrachte Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, war vor Ort, der tatkräftig einen der beiden Aktivisten von der Mauer wegzerrte und dabei brüllte: „Hör auf! Was soll der Scheiß?“

Il Sindaco di Firenze, Dario #Nardella, ha fermato stamattina un attivista che stava imbrattando le mura di Palazzo Vecchio.@ultimora_polpic.twitter.com/YiveIWPLDW — Ultimora.net - POLITICS (@ultimora_pol) March 17, 2023

Wie sehr ihm das mittelalterliche Bauwerk am Herzen liegt, zeigte sich wenig später abermals, als Nardella auf ein Gerüst kletterte, um sich mit Bürste und Hochdruckreiniger an den Putzarbeiten zu beteiligen.

„Das sind Barbaren. So protestiert man nicht“, erklärte der Politiker später.

Vonseiten der „Ultima Generazione“ hieß es indes, dass man mit der Aktion Protest gegen die Klimapolitik der italienischen Regierung ausüben wolle, die aus Sicht der Aktivisten diesbezüglich zu zögerlich sei und dabei wichtige Weichenstellungen im Kampf gegen den Klimawandel verpasse.

So sei der Palast einer Stellungnahme zufolge nach der Attacke immer noch derselbe, doch „diejenigen, die ihn heute bewohnen, haben die Vision der Verantwortung für die Zukunft ihrer Gemeinschaft verloren“.

Der Palazzo Vecchio zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der toskanischen Stadt.

Im 14. Jahrhundert erbaut, diente er zunächst als Sitz des florentinischen Stadtparlaments. Im 19. Jahrhundert tagte dort die italienische Abgeordnetenkammer. Inzwischen beherbergt der Palazzo Vecchio das Kindermuseum von Florenz, die Büros der Gemeindeverwaltung sowie den prunkvollen Saal der Fünfhundert.

Quelle: welt.de