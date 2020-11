Historische Leistung: Mann mit Down-Syndrom schafft Ironman Triathlon – Die Bilder des jungen Athleten Chris Nikic gehen gerade um die Welt. Der 21-Jährige ist der erste Mensch mit Down-Syndrom, der den nicht grundlos so benannten „Ironman“-Triathlon erfolgreich beendet hat. Am Wochenende des 07. November 2020 nahm Nikic teil und ging erfolgreich durchs Ziel.

Eine Leistung, die nicht von ungefähr kommt. Der junge Mann aus Florida trainiert seit Jahren unermüdlich, um dieses Ziel zu erreichen. Beim Ironman müssen Triathleten 2,4 Meilen (3,862 Kilometer) Schwimmen, 112 Meilen (180,246 km) Fahrradfahren und einen Marathon über 26,219 Meilen (42,195 km) schaffen. Chris Nikic blieb dabei unter dem Limit von 17 Stunden.

Nikic hatte im Laufe der Jahre seine Leistung schrittweise immer weiter verbessert, um das Ziel anzugehen.

Vor dem Rennen sprach der junge Mann mit „Today“ und betonte, er werde „in die Geschichte eingehen“, indem er den Wettbewerb „zerstöre“ – dieses Versprechen machte Nikic wahr. Nicht nur war er der erste Mensch mit Down-Syndrom, der sich je an diesem eisenharten Wettbewerb versuchte – er schaffte das Vorhaben in 16 Stunden und 46 Minuten.

Sein Training absolvierte Chris unter der kompetenten Anleitung des 16-fachen Ironman-Teilnehmers Dan Grieb. Sechs Stunden am Tag und an sechs Tagen die Woche trainierten die beiden, um Chris auf die Besonderheiten der gnadenlosen Herausforderung vorzubereiten. Grieb blieb auch als betreuende Aufsicht an der Seite des jungen Mannes, schwamm im Ozean mit ihm und fuhr hinter seinem Rad, um auf Chris’ Gesundheit zu achten.

Auch seine Eltern unterstützten Chris Nikic bei seinem Vorhaben.

Für sie ist das Wichtigste, dass der junge Mann Inklusion erfährt und das „Gefühl der Sinnhaftigkeit“ in seinem Leben erfährt. Noch vor dem Rennen kommentierte Chris’ Vater Nik: „Wenn dein Kind mit Down-Syndrom geboren wurde, will dir jeder erzählen, was es nie tun können wird und wie hart alles für es werden wird … Chris wird beweisen, dass er einen Ironman mitlaufen kann – und auch sonst alles schafft.“

Dieser Beweis wurde erfolgreich erbracht, ein großer Schritt für die Inklusion, der anderen Menschen wie Chris Nikic nun den Weg ebnen könnte.

Quelle: unilad.co.uk