Historische Aufnahmen: NASA führt Crashtest mit Boeing 720 durch – Dass im Namen der Wissenschaft Opfer gebracht werden müssen, davon wissen Crashtest-Dummys zu berichten. Oder eben nicht, leben ja schließlich nicht, die Teile. Angesichts der nun folgenden Bilder können sie für ihre Existenz als tote Gegenstände auch dankbar sein – denn an Bord eines Autos mit einem hydraulischen Schlitten gegen Wände geschmettert zu werden ist nichts im Vergleich zum Absturz an Bord einer Boeing 720, wie Archivbilder zeigen.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA führte einen solchen Test im Jahr 1984 mit besagter Maschine durch. Dieser Versuch hörte auf den Namen Controlled Impact Demonstration (Kontrollierte Einschlagsvorführung) oder CID, doch ist er seitdem bekannter als „Der Crash in der Wüste“. Anordnung des Versuchs: eine „besetzte“ Boeing 720 in der Mojave-Wüste abstürzen zu lassen. Sein Zweck: Sowohl NASA als auch die US-Luftfahrtbehörde FAA wollten Daten, was genau bei einem solchen Absturz passiert.

Dem Versuch gingen vier Jahre Vorbereitungszeit voraus

Zudem wollte man neue Technologien erproben und verbaute diese kurzerhand in der Boeing. Dann wurde der Jet mit Dummys bestückt. Zudem wurde eine Fernlenkung ermöglicht. Dann ging es vollbetankt in die Lüfte zum Absturz auf dem Testareal. Dieser Test wurde später als erfolgreich vermeldet, eine Bewertung der Plastikkameraden an Bord konnte durchgeführt werden, um zu ermitteln, welche Passagiere im Falle eines echten Einschlags überlebt hätten.

Der Feuerball war so gewaltig, dass die Löscharbeiten über eine Stunde benötigten. Nach dem Test wurde die Kabine der Boeing 720 überarbeitet – die Passagiersitze benötigten einige Veränderungen, ebenso wie die Bauform an sich. Zudem konnte ermittelt werden, dass ein Pilot hätte sicher landen können, wäre ein mikrowellenbasiertes Landungssystem an Bord gewesen. Noch beeindruckender macht diese Bilder die Tatsache, dass rund ein Viertel der Passagiere dieses Inferno überlebt hätte.