Pilot erklärt Cockpit in nur fünf Minuten

Autor: Bernhard Trecksel

Jeder, der auch nur ansatzweise einmal in den achtziger Jahren einen Actionfilm oder eine entsprechende Serie gesehen hat – es muss nicht zwangsläufig „Airwolf“ gewesen sein –, weiß: So ein Helikopter-Cockpit sieht für den uneingeweihten Laien ähnlich komplex aus wie die Instrumente eines Flugzeugs. Dabei benötigt man für den eigentlichen Flug wohl nur drei Hauptbestandteile – behauptet zumindest dieses Video, das uns eine 5-Minuten-Einführung ins Heli-Fliegen gibt.

Näher war man als Nicht-Helikopterpilot noch nie an Instrumenten, Steuerknüppel und Pedalen. Dafür sorgt ein Kanal namens „Pilot Yellow“, dessen Betreiber es sich zur Aufgabe gemacht hat, seinen Zuschauern wirklich alles über die Welt des Hubschraubers beizubringen. In einer ganzen Palette an Videos kommen dabei auch Themen wie das Landen auf Bergspitzen oder Windverhältnisse auf den Tisch.

Doch den bescheidenen Anfang macht eine Besichtigung eines Helikopter-Cockpits mit den drei Basics der Flugkontrollen: der kollektiven Blattverstellung der Taumelscheibe des Hauptrotors, der sogenannten zyklischen Steuerung sowie des Einsatzes der Pedale. In seinem Video veranschaulicht „Pilot Yellow“ diese im Kern verblüffend simpel wirkenden Prinzipien anhand eines europäischen Hubschraubers vom Typ Guimbal Cabri G2.

Faszinierende Einblicke, bei denen vielleicht der eine oder andere Lust bekommt, den langersehnten Pilotenschein doch noch zu machen, das nötige Kleingeld vorausgesetzt.