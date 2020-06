Passantin verhindert Kindesentführung – In Stuttgart soll es zum Versuch einer Kindesentführung gekommen sein. Dabei hatte ein Mann ein Kind auf dem Schulweg abgepasst, angesprochen und zu verschleppen versucht. Es wird vermutet, dass er sich an dem Kind vergehen wollte. Durch das beherzte Eingreifen einer Bürgerin konnte die Tat jedoch vereitelt werden.

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten dies am Donnerstag mit. Der mutmaßliche Täter wurde demnach in Untersuchungshaft genommen. Der 50-jährige Verdächtige sprach nach dem Ermittlungsstand ein 8-jähriges Mädchen an. Es war auf dem Nachhauseweg aus der Schule. Dabei ergriff der Mann das Kind am Arm, versuchte, es mit sich zu zerren.

Das Mädchen leistete dabei heftigen Widerstand und machte mit Schreien auf sich aufmerksam. Dies wurde von der 41-jährigen Passantin bemerkt, die sofort eingriff. Der mutmaßliche Täter ergriff die Flucht, wurde dabei aber von einem Passanten bemerkt. Der 26-jährige Zeuge verfolgte den Verdächtigen bis zu seinem Wohnort.

Dorthin konnte der Passant dann die Polizei führen, wo die Beamten den Verdächtigen festnahmen. In der Wohnung wie auch in seinem Rucksack konnten dabei laut Polizeiangaben mehrere Objekte sichergestellt werden, die nahelegen, dass der Mann einen Missbrauch geplant haben könnte.

Quelle: bild.de