Heldenhaftes Tier: Minensuchende Ratte mit Gold-Orden geehrt – Beim Stichwort Ratte denken wohl die wenigsten Menschen an einen klugen, gelehrigen, ja nützlichen Zeitgenossen. Sieht man von denen einmal ab, die diese Tiere als Haustiere halten und auch ansonsten ganz niedlich finden. Dass eine Ratte also zu solchen Ehren gelangen könnte, dass sie als heldenhafter Soldat für ihre Leistungen mit einem Orden ausgezeichnet wird, dürfte noch schwerer vorzustellen sein. Doch genau das ist hier der Fall.

Magawa heißt dieses Rattenmännchen, das für seine Leistungen auf dem Feld der Ehre mit einem Orden für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Magawa gehört zur Gattung der Riesenhamsterratten (Cricetomys), einer großen afrikanischen Nagetierart. In seinen sieben Dienstjahren hat er so manches Leben gerettet. Der Grund: Das Tier ist eine sogenannte „HeroRat“.

Diese heldenhaften Ratten werden wegen ihrer besonders starken Sinnesleistung geschätzt und von einer Non-Profit-Organisation eingesetzt. Magawa und seine Kolleginnen und Kollegen sind in der Lage, Sprengstoffe zu erschnüffeln. Dabei ist es egal, ob sie nach improvisierten Sprengsätzen (IED) oder vergrabenen Landminen suchen. Selbst beim Wittern von Tuberkulose-Infektionen und Epidemien werden solche Riesenhamsterratten genutzt.

Zugleich aber sind Riesenhamsterratten leichter als Hunde – und können damit die meisten Antipersonenminen und andere Gefahren gar nicht erst auslösen, was ihren Job für die Tiere nicht so gefährlich macht. Magawa konnte daher im Laufe seiner Karriere 39 Landminen in Kambodscha aufspüren, die somit entschärft werden konnten. Auch fand der nützliche Gesell bereits 28 Geschosse wie Bomben und andere Blindgänger.

Vergessene Landminen, Munition und Blindgänger sind in vielen von Konflikten geschüttelten Ländern bis heute ein gravierendes Problem. Sie schaden der Zivilbevölkerung drastisch, wenn sie beim Pflügen, Bauarbeiten oder von spielenden Kindern noch nach Jahrzehnten ausgelöst werden und insbesondere letztere töten oder verstümmeln. Magawas Job ist also enorm wichtig – und die Medaille wohlverdient.