Heldenhafter Einsatz bei Überfall: Busfahrer-Veteran stoppt und rettet alte Frau – Ein Video geht gerade durch die sozialen Medien, das den heldenhaften Einsatz eines Busfahrers zeigt. Als der Ex-Soldat erblickt, wie eine alte Frau auf offener Straße überfallen wird, zögert er keine Sekunde und tritt in Aktion. Lasst euch sein zivilcouragiertes Handeln nicht entgehen.

Károly Zsolt Kis arbeitet in der Stadt Miskolc in Ungarn als Busfahrer. Auf dem Streckenabschnitt Újgyőr-Markt wird der Fahrer Zeuge eines Raubüberfalls. Ein Angreifer versucht, die Handtasche einer alten Dame an sich zu reißen, wie die Aufnahmen von Károlys Bus-Dashcam belegen.

Der Busfahrer zögert jedoch keine Sekunde.

Augenblicklich stoppt er sein Fahrzeug, springt aus der Kabine und spurtet zu dem Täter herüber, gegen den sich die Seniorin mit ihrem Krückstock leidlich verteidigt. Pech für den Mann, dass Károly Zsolt Kis nicht nur beherzt, sondern auch Veteran des Irakkriegs ist. Entsprechend beherzt und nahkampfkompetent trennt er den Angreifer von der Dame.

Im Video ist zu erkennen, wie der Blick des Täters sichtlich unschlüssig und machtlos zwischen dem Veteranen und seinem Ziel hin und her wandert, bis er schließlich mit leeren Händen das Weite suchen muss. Die Seniorin wurde von dem Busfahrer daraufhin auf seine Tour mitgenommen und in Sicherheit gebracht.

Der Polizei von Miskolc gelang es später, den 27 Jahre alten Täter zu identifizieren und zu verhaften. Sein Opfer wurde glücklicherweise nicht verletzt, stand aber unter Schock.

Quelle: 9gag.com