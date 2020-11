Held des Tages: Mann rettet Hund aus Alligator-Maul – Jeden Tag passieren die wildesten Dinge auf der Welt. Auch etliche Helden, die der Alltag hervorbringt, sowie extrem coole Typen gehören dazu. So wie der Mann aus dem folgenden Bericht, der mit seiner ebenso gewagten wie lässigen Aktion ein Leben rettet – nämlich das seines Hundes!

Beim Gassigehen mit seinem Rüden Gunnar gerät Richard Wilbanks aus Florida nämlich in ein wahres Horrorszenario. Während sie am Ufer eines Gewässers entlang schlendern, greift plötzlich ein Alligator an und schnappt sich den Hund. Richard Wilbanks fackelt daraufhin nicht lange und eilt seinem tierischen Freund Gunnar zur Hilfe.

Ohne dabei auf sein eigens Leben zu achten, geht Wilbanks umgehend ins Wasser, greift sich das Reptil und befreit seinen Hund aus dem Maul des Alligators. Mit der Zigarre im Mund rettet er mit bloßen Händen und mit aller Ruhe der Welt seinen Vierbeiner. Das Video zu dieser Rettungsaktion ging wenig verwunderlich viral – eine ebenso lebensgefährliche wie heldenhafte Aktion.

Dass wir diese außergewöhnliche Aktion sehen konnten, verdanken wir einer Überwachungskamera, die das Geschehen aufnahm. Sicherlich würden Hundebesitzer für ihr geliebtes Haustier alles tun – aber ein Gerangel mit einem Alligator ist da schon eine ganz andere Hausnummer.

Ende gut, alles gut – mit der Warnung, dass es in Florida wohl sicherer ist, nicht mit seinem kleinen Vierbeiner am Wasser spazieren zu gehen.