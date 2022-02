Heizkosten: Bundesregierung will Mieter entlasten – Mit Blick auf die stetig steigenden Kosten, will man nun den Verbrauchern entgegenkommen. Zumindest was die derzeitigen Heizkosten betrifft. Denn diesbezüglich plant die Bundesregierung, per Stufenmodell die anfallenden CO2-Heizkosten zwischen den Mietern und Vermietern neu zu regeln.

Dies enthüllte nun die Deutsche Presse-Agentur, der ein Papier des Wirtschafts- sowie des Bauministeriums vorliegt. Laut der Nachrichtenagentur AFP soll das Kabinett bereits am 16. März 2022 über das Stufenmodell beraten. Zurzeit tragen die Mieter in Deutschland alle Heizkosten selbst. Mit dem geplanten Stufenmodell soll dies aber bald der Vergangenheit angehören. Demnach muss sich künftig auch der Vermieter an den Kosten beteiligen.

Gebäude sollen in sieben Stufen eingeteilt werden

Jedoch nicht in allen Fällen, richtet sich die Beteiligung doch nach der Höhe, wie klimafreundlich das jeweilige Gebäude ist. Im Modell der Ampel-Koalition sollen alle Gebäude in sieben Stufen eingeteilt werden – und zwar nach der Höhe des jeweiligen CO2-Ausstoßes pro Quadratmeter im Jahr. Fällt hierbei ein Gebäude in die niedrigste klimafreundlichste Stufe, also ein Haus mit einem Ausstoß von weniger als fünf Kilogramm CO2, müssen die Mieter weiterhin alle Heizkosten selbst übernehmen.

Anders sieht es bei den höheren Stufen aus. Ist ein Gebäude zum Beispiel schlecht isoliert oder gedämmt und kommt auf einen CO2-Ausstoß von über 45 Kilogramm pro Quadratmeter, zahlen nach dem Stufenmodell Mieter nur noch zehn Prozent der anfallenden Heizkosten. In dem Papier des Wirtschafts- sowie des Bauministeriums heißt es: „Insgesamt wird angestrebt, dass Mieter über alle vermieteten Gebäude hinweg nicht mehr als die Hälfte der Kosten für die CO2-Bepreisung bezahlen.“

Gebäudeenergieklassen bereits im Juni

Der Stufenplan soll letztendlich das Ziel verfolgen, einen größeren Anreiz für Vermieter zu schaffen, ihre Gebäude zu sanieren und dabei auf eine energetische Qualität ihrer Wohnungen zu setzen. Ein solcher Plan ist übrigens schon im Koalitionsvertrag der SPD, Grünen und FDP festgehalten worden. Hierbei will man das Stufenmodell nach Gebäudeenergieklassen bereits am 1. Juni 2022 in die Tat umsetzen.

Ist dieser Termin nicht zu erreichen, sollen die Zusatzkosten ausgelöst durch den CO2-Preis ab Anfang Juni zur Hälfte zwischen Vermieter und Mieter geteilt werden.

Quelle: tagesschau.de