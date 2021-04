Heißes Foto-Shooting mit Folgen: Nackt-Models in Dubai verhaftet – Andere Länder, andere Sitten: Weil sie „unzüchtig“ auf einem Balkon posiert haben, müssen die Teilnehmer eines Nackt-Shootings nun mit einer hohen Geld- und sogar Gefängnisstrafe rechnen. In den muslimischen Vereinigten Arabischen Emiraten wird derlei Verhalten nämlich nicht gerne gesehen.

Nach eigenen Angaben konnte die Polizei in Dubai elf ukrainische Frauen und einen russischen Mann verhaften, nachdem diese ein Nackt-Shooting veranstaltet hatten. Den veröffentlichten Bildern zufolge waren tatsächlich aber noch deutlich mehr Frauen beteiligt. Berichte sprechen von insgesamt bis zu 40 Personen.

Auf dem Twitter-Kanal eines gewissen „Scott180142“ sind Bilder des Shootings und sogar eine Videoaufnahme aus einem Nebengebäude zu sehen:

In einer Erklärung der Polizei heißt es: „Solche inakzeptablen Verhaltensweisen spiegeln nicht die Werte und die Ethik der emiratischen Gesellschaft wider.“

„Unzüchtiges Verhalten“ wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit bis zu sechs Monaten Gefängnis und einer Geldstrafe von umgerechnet bis zu 1.150 Euro geahndet. Für das Teilen von pornografischem Material wird zusätzlich zur Gefängnisstrafe sogar ein Bußgeld von ungerechnet bis zu 115.000 Euro fällig.

The #DubaiPolice has arrested a group of people who appeared in an indecent video shared online pic.twitter.com/6ZOUFI2ElB

Wie die Generalstaatsanwaltschaft äußerte, könnten die festgenommenen Models aber noch mit einem blauen Auge davonkommen und sollen nun wohl in ihre Heimatländer abgeschoben werden. Was die zu erwartende Geldstrafe betrifft, äußerte man sich noch nicht.

The women arrested for posing naked on a Dubai balcony are all models in their teens and 20s from Ukraine who are each facing six months in prison and £1,000 fines #Dubaigirlspic.twitter.com/s9fhdbZ4VG