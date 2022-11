Riskant freizügig: Miss Kroatien trägt in Katar gewagte Outfits – Die WM in Katar ist eine besondere, denn kaum eine hat uns im Vorfeld jemals so beschäftigt und wird es auch im Nachhinein noch tun. Im Zuge all der politischen Debatten, die mit der Vergabe des arabischen Landes als Austragungsort des größten Fußballturniers überhaupt einhergehen, ist der eigentliche Sport zu sehr in den Hintergrund getreten, was sich im verhaltenen Interesse insbesondere des europäischen Publikums Bahn bricht.

Nicht unbedingt verwunderlich, wenn die Tourismusbehörde von Katar Gäste bereits im Vorfeld warnt: „Von den Besuchern (Männern wie Frauen) wird erwartet, dass sie die lokale Kultur respektieren und in der Öffentlichkeit auf allzu freizügige Kleidung verzichten.“

Trotz des durchaus realistischen Risikos, von den katarischen Behörden bestraft zu werden, mag sich Ivana Knöll, ihre Zeichens Miss Kroatien 2016, aber nicht so recht den Weisungen der streng muslimischen Regierung beugen, und lässt sich in immer gewagteren Outfits in den Stadien blicken.

Lief sie anlässlich des Spiels ihrer Mannschaft gegen Marokko bereits in einem Kroatien-Kapuzenkleid mit einem hinreißend tiefen Ausschnitt auf, präsentierte sie zum 4:1 gegen Kanada bereits nackte Schultern.

Das gefällt allerdings nicht jedem und sorgt unter Kritikern für zornige Kommentare, die Ivana vorwerfen, mit ihrem Auftreten gegen die strengen lokalen Bräuche zu verstoßen.

Ob sich die Instagram-Schönheit davon wird abschrecken lassen, sehen wir sicherlich spätestens am Donnerstag, wenn ihre Mannschaft gegen Belgien antritt, und sich womöglich den einen Punkt sichert, den sie für den Einzug ins Achtelfinale noch braucht.

Ivana war bereits 2014 in Brasilien und 2018 in Russland mit dabei, und wusste auch dort schon, mit ihren gewagten Outfits aufzufallen.

