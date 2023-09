Heiße Luft aus Afrika: Meteorologen sagen bis zu 32 Grad voraus – Nach einem Sommer, der mit durchweg schönen Tagen eher gegeizt hat, was das letzte Wochenende wahrlich eines zum Genießen. Und so, wie es aussieht, geht es mit dem traumhaften Spätsommerwetter vorerst auch weiter. Gegenüber „Bild“ gerät Klimatologe R. Karsten Brandt von „Donnerwetter.de“ glatt ins Schwärmen:

„Der Spätsommer bleibt möglicherweise bis zur Monatsmitte. Was für ein Septembertraum.“

Zu verdanken haben wir das schöne und vor allem auch trockene Spätsommerwetter in Deutschland Hoch Olenka. Dieses bringt uns heiße Luft direkt aus Afrika und präsentiert sich als sogenannte Omega-Wetterlage – so benannt, wegen der Struktur, welche das Hochdruckgebiet auf der Wetterkarte zeigt.

„So eine Wetterlage kann in der Regel recht stabil sein“, weiß Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst „wetter.net“. „Sie bringt uns mehrere Tage am Stück viel Sonnenschein und trockenes Wetter. Das könnte bis Monatsmitte so sein.“

Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach verriet „Focus.de“ außerdem: „Die Sonne scheint verbreitet von früh bis spät bei allenfalls harmlosen Schleierwolken.“

Für die kommenden Nächte sagt der Experte zwar auch örtliche Nebelbildung voraus, die von der Sonne dann aber rasch wieder „weggeheizt“ wird.

In der kommenden Woche macht es sich Olenka dann über ganz Mitteleuropa bequem und lässt dabei die Temperaturen auf 25 bis 32 Grad steigen – in NRW werden gar 33 Grad erwartet.

Die ganze Woche über dürfen wir uns über bis zu 13 Stunden Sonne täglich freuen, bis das Temperaturniveau ab Sonntag dann wieder etwas sinkt. Auch Niederschläge werden dann wieder häufiger.

Quellen: focus.de , bild.de