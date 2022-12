Heiße Grüße aus Florida: Moderatorin präsentiert sich im knappen Bikini – Moderatorin und Model Sylvie Meis hat dem Winter in Deutschland den Rücken gekehrt, und lässt es sich stattdessen im vorweihnachtlichen Florida gut gehen. Dort ist es offenbar auch jetzt noch warm genug, um regelmäßig Schwimmen zu gehen – sehr zur Freude ihrer 1,4 Millionen Follower auf Instagram.

Nachdem sich die 44-Jährige bereits vor einigen Tagen in einem buntgestreiften Zweiteiler am Strand gekonnt in Szene zu setzen wusste, hat sie nun mit einem sexy Clip am Pool nachgelegt.

In diesem entsteigt sie elegant und aufreizend, wie wir es von der gebürtigen Niederländerin gewohnt sind, in einem knappen roten Bikini dem Wasser, wischt sich lasziv übers Haar und präsentiert uns am Geländer lehnend selbstbewusst ihren makellosen Körper.

Sonnenbrille und roter Lippenstift perfektionieren den Auftritt.

Dazu schreibt sie: „Da ich nicht jeden Tag 'Raus aus dem Meer' posten kann, versuche ich es stattdessen mit 'Raus aus dem Pool!“

Ihre Follower sind ganz begeistert und überschütten Sylvie mit Lob und Emojis. Selbst Moderator-Kollegin Frauke Ludowig kommentierte den Clip des in Deutschland lebenden It-Girls anerkennend mit „Huiiiiii“ und einer Flamme.

Quelle: tag24.de