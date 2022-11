Hasskommentare im Netz werden gemeinhin eher Männern zugeschrieben. Der Fairnesshalber müsste man dieser Tage aber wohl von „Hater:Innen“ sprechen, denn auch Frauen teilen mitunter ganz schön aus. Das musste erst kürzlich das Instagram-Model Emily Hawthorne schmerzlich erfahren, das wegen seiner großen Brüste gemobbt wurde.

Die Anfeindungen begannen, nachdem Hawthorne auf der Social-Media-Plattform für ein Sushi-Restaurant geworben hatte.

Auf dem Bild ist Emily in einem sexy schwarzen Kleid zu sehen, dessen tiefes Dekolleté einen äußerst freizügigen Ausblick gewährt und den vielen kulinarischen Speisen auf dem Tisch die Show stiehlt.

Daraufhin musste die 20-Jährige eine wahre Flutwelle an böswilligen Kommentaren über sich ergehen lassen, die letzten Endes sogar eine Panikattacke bei ihr auslösten:

„Ich […] dachte: ‚Ich möchte mich zu einem Ball zusammenrollen und mich selbst löschen‘.“

Emily erzählt dem „Daily Star“: „Ich habe zufällig die Kommentare gecheckt, um zu sehen, wie das Foto ankommt, und die Anzahl der gemeinen Dinge, die über mich gesagt wurden, war wirklich schockierend.“

„Ich habe körperlich gezittert.“

„Was wirklich furchtbar war“, ergänzt Emily, „war, dass die meisten Kommentare von Frauen kamen, die unhöfliche Dinge sagten und ihre Freundinnen markierten. Mir wurde immer beigebracht, dass Frauen Frauen unterstützen sollten, daher war es schrecklich, die harschen Kommentare von Frauen zu sehen.“

In den sozialen Medien bezog das japanische Restaurant Maki & Ramen daraufhin Stellung, indem es die beleidigenden Kommentare gegen Emily zusammenfasste und erklärte: „Als ein rein weibliches Marketingteam möchten wir unsere Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass Frauen in dieser Zeit großer Herausforderungen zu Hause essen und sich so kleiden können, wie sie sich wohlfühlen, ohne wertende oder abwertende Kommentare zu erhalten.“

Es war nicht die erste Erfahrung dieser Art für die Influencerin aus East Lothian in Schottland.

Sie wurde seinerzeit von ihren Mitschülern so sehr für Fotos gemobbt, die sie auf Facebook teilte, dass sie sich schließlich gezwungen sah, die Schule im Alter von 15 Jahren ohne Abschluss zu verlassen.

„Das Tragische daran, in der heutigen Zeit Opfer von Mobbing zu werden, ist, dass sich die Hänseleien, sobald sie in der Schule aufhören, ins Internet verlagern.“

Während der Schulzeit wurde Emily in den Gängen herumgeschubst und mit Gegenständen beworfen, danach verspottete man sie im Netz.

„Leute aus der Schule nahmen Fotos von meiner Facebook-Seite und bearbeiteten sie, um mich auf Twitter zu trollen und mich mit furchtbaren Dingen zu vergleichen.“

„Ich wurde so sehr gemobbt, dass ich deprimiert und aufgebracht war und eine Gefahr für mich selbst darstellte.“

Emily erinnert sich: „Ich fühlte mich im Stich gelassen, klein und allein.“

Doch sie holte sich Hilfe, arbeitete an ihrer psychischen Gesundheit und lernte, mit Menschen zu sprechen, denen sie vertraute und die ihr klar machen konnten, welchen Wert sie hat.

„Ein paar Jahre später habe ich tolle Freunde, liebevolle Menschen in meinem Leben, die mich unterstützen, und ich liebe die Inhalte, die ich in die Welt hinausgebe.“

Von daher möchte Emily auch anderen Opfern von Mobbing Mut machen: „Du wirst immer heller strahlen als die Menschen, die versuchen, dich herunterzumachen.“

