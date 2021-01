Hardcore-Tauziehen: Dorf zieht Lkw mit reiner Muskelkraft aus Schlucht – Menschlicher Zusammenhalt und Solidarität. Werte, die wir täglich vernehmen – doch was bedeuten sie von Floskeln abgesehen und wie sehen sie in der Praxis aus? Der Alltag ist voller kleiner und großer Beispiele, doch sie gehen im Lärm täglicher Konflikte oft unter. Nicht so dieses Video aus Indien, das deutlich zeigt, was passiert, wenn wirklich alle zusammenarbeiten – hier zieht ein Dorf mit reiner Muskelkraft einen LKW aus einer Schlucht.

Deutlich ist zu erkennen, wie eine Vielzahl von Menschen an mehreren Seilen zieht, die an einem Laster befestigt wurden. Dieser war schwer mit Ingwer beladen und bei einem Ausweichmanöver einen Abhang herunter geraten. Langsam, Stück für Stück und ohne den Einsatz von Maschinen, befreiten die Dorfbewohner durch Rufe koordiniert das tonnenschwere Fahrzeug aus seiner misslichen Situation. In dem abgelegenen Dorf soll es keine technischen Hilfsmittel für eine solche Aufgabe geben, wie „indiatimes“ berichtet.

Nachdem das Video von einem Pressesprecher getwittert worden war, ging es durch die sozialen Medien um die Welt. Die Bilder ereigneten sich in der indischen Provinz Nagaland, in einem bis dato noch nicht identifizierten Dorf. Bei der Aktion sollen außer Seilen und örtlichen wachsenden Bambusrohren keine weiteren Hilfsmittel zum Einsatz gekommen sein. Der Verfasser des Tweets schrieb:

„In einem Dorf in Nagaland (noch nicht identifiziert) zieht die gesamte Gemeinschaft einen Truck in die Höhe, der von der Straße abgekommen war. Mit Seilen & im Geist der Einigkeit! Weitere Informationen folgen!“

Quelle: indiatimes.com