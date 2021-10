Handwerk im Zeitraffer: Männer bauen Baumstumpf-Waldhütte – Nicht erst in unseren hektischen und entzweiten Tagen des Internet-Zeitalters wünschen sich viele Menschen einen Rückzugsort, an dem sie entspannen und sich mehr dem Privaten widmen können. In Gesprächen zu dem Thema kommt öfter die berühmte „Hütte im Wald“ auf. Wenn die aussieht wie in diesem Video, wären wir dabei. Noch dazu ist die hier zum Selbstbauen.

Von einer Hütte kann man bei diesem Prachtbau im Forst nicht mehr sprechen – wir sind im Zeitraffer mit dabei, wie aus ein paar gefällten Bäumen und deren Baumstümpfen im gefühlten Handumdrehen eine fürstliche Residenz für den Rückzug in die Natur wird. Hochprofessionell, versteht sich.

Strom- und Wasseranschluss: vorhanden

Von Panoramafenstern über Parkettboden bietet diese „Hütte“ ausreichenden Komfort um ein paar Wochen, Monate oder gar Jahrzehnte im Wald fernab des Lärms der Menschheit zu entspannen und die Natur zu genießen. Wie viele Menschen sich das wünschen, weiß wohl auch das Unternehmen „Log Cabin Getaways“ aus Australien mit seinem YouTube-Kanal.

Denn das hat diesen Bau als Prototypen errichten lassen: Zwölf Meter lang und acht Meter breit ist die Waldresidenz, die man Mitte 2022 als Teil einer ganzen Anlage solcher Hütten vermieten möchte. Dabei muss man weder auf Elektrizität noch auf fließendes Wasser verzichten – Regenwassertanks werden ebenso verbaut sein wie Solaranlagen, wie es in der Videobeschreibung heißt.