Historisches Bilddokument: Wiederaufbau Hamburgs in den 50er Jahren – Wir werden wohl nie sämtliche Antworten auf alle Fragen erhalten, die wir so an die Geschichte stellen. Zeit bleibt niemals stehen und den Abgrund zwischen dem heute und dem gestern zu überwinden, das ist schwer. Selten weiß man, wie Menschen, die nur wenige Jahrzehnte vor einem lebten, gedacht haben. Wie es in ihrer Umgebung aussah, was sie so trieben. Da sind historische Videodokumente wie das nun folgende eine feine Sache. Es zeigt Hamburg in den 50er Jahren.

1842 ging ein verheerendes Großfeuer als der „Große Hamburger Brand“ in die Geschichte ein, rund 100 Jahre später, im Juli 1943 wurde die Stadt dann abermals verheert: Die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs trafen Hamburg mit drastischer Härte – gut die Hälfte der Elbmetropole wurde seinerzeit in einem beispiellosen Feuersturm regelrecht hinweggefegt. Die Verluste der Zivilbevölkerung betrugen in knapp vier Tagen rund 55.000 Menschenleben.

Spreng- und vor allem Brandbomben vernichteten hunderttausende Wohnungen und tausende Familienhäuser und hinterließen nur Ruinen. Dieses Video mit seinen wohl einmaligen Aufnahmen zeigt den Wiederaufbau der verwüsteten Elbmetropole und den Alltag der Menschen zwischen teils restaurierten Gebäuden, teils Ruinen. Die Vertonung erfolgte dabei nachträglich, wie es unter dem YouTube-Video heißt.

Eine faszinierende Sache – einige der Wahrzeichen der Stadt sind deutlich wiederzuerkennen, anderes wirkt durch die im Hintergrund stets erkennbaren Ruinen geradezu surreal. Lasst euch diese Chance, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, nicht entgehen.