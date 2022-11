Halloween-Gier: Frau stiehlt alle Süßigkeiten und bezichtigt Kind – Halloween. Bei dem vor allem im englischsprachigen Raum bei Kindern beliebten Gruselabend landen jede Menge Süßigkeiten in den Tüten wandernder Gespenster, Spukgestalten und Monster. Kinder gehen traditionell von Haus zu Haus, drohen Streiche an und rufen „Süßes oder Saures“. Mitunter greifen deren Eltern besonders tief in die bereitgestellten Süßigkeiten und es gibt Streit mit den Nachbarn. Die Nummer aus diesem Video offenbart, wie weit dies gehen kann.

Aufnahmen einer Türklingelkamera sowie Berichte aus der Nachbarschaft, welche auf dem Forum Reddit veröffentlicht wurden, zeigen eine Frau, welche sich in der besagten Gegend schlicht alle Süßigkeiten unter den Nagel riss und – mit ihrem Vorgehen konfrontiert – noch ihrem minderjährigen Sohn die Schuld gab. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sie mit ihrem Jungen, der als Spider-Man verkleidet ist, gleich händeweise Süßigkeiten in dessen Eimer packt.

Denn nicht immer kommen Hausbewohner selbst zu Tür:

So hat sich etwa in den USA und auch zunehmend hierzulande eingebürgert, dass Nachbarn bei Abwesenheit einfach eine Schale oder Schüssel mit Süßigkeiten für die Kleinen bereitstellen. Manche sind vielleicht auch daheim, wollen aber einfach nicht durch das Klingeln gestört werden – aber eben auch keine Spielverderber sein. Oder sie sind selbst mit ihren Kindern unterwegs. Die Folge sind jedenfalls unbewachte Süßigkeiten, welche vor der Tür stehen.

Als die Frau mit ihrem Sohn einen weiteren Behälter auf einer Gartenmauer ausräumt und den Eimer ihres Jungen befüllt, wird sie von einem Besitzer angesprochen, doch „bitte etwas für die anderen Kinder übrigzulassen“. Die Frau behauptet daraufhin, sie habe nur nach Erdnussbutter-M&Ms suchen wollen. Tatsächlich aber war sie wohl von den Besitzern der Süßigkeitenschale vom Haus aus beobachtet worden.

So kommentiert der Hauseigentümer:

„Tja, ich weiß, dass Sie alles genommen haben. Ich habe Sie auf der Kamera gesehen.“ Die Reaktion der Frau, als sie konfrontiert wird: Sie maßregelt ihren Sohn, so als sei er der Mundräuber gewesen, der den Eimer über die Maßen befüllt hätte. „Komm schon“, zischt sie ihn an. Beim nächsten Haus geht die Tour der Frau unbeeindruckt weiter, auch hier langt sie allem Anschein nach wieder herzhaft zu.

Die Kommentare für das Verhalten fallen wenig überraschend seit Bekanntwerden der Bilder im Netz alles andere als wohlwollend aus.

Quelle: ladbible.com