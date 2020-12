„Hallo, du kleiner mieser Dieb!“: Polizei tadelt Täter, der Senioren beklaut – Man kann Verständnis dafür haben, wenn ein Mensch angesichts von Notlagen auf die schiefe Bahn gerät. Aber wie nennt man einen Menschen, der seine kriminelle Energie darauf konzentriert, schwache und Schutzbedürftige abzuziehen? Der sich beispielsweise Senioren als Opfer erwählt? Mit dieser Frage war kürzlich auch die Polizei Witten konfrontiert und schrieb einem „ganz, ganz miesen Dieb“ einen Brief.

Die Polizei der Stadt in NRW verfasste das Schreiben als offenen Brief an die Presse. Am 2. Dezember 2020 vergriff sich ein unbekannter Krimineller an einem Senioren mit Gehbehinderung. Das Alter des Mannes: 89. Der Täter erbeutete 1000 Euro, die der Rentner gerade von der Bank abgehoben hatte. Die Ermittler baten die Medien, das Schreiben zu veröffentlichen, in dem in dieser Meldung Bezug genommen wird.

Eingeleitet wird das Schreiben mit: „Hallo, du kleiner mieser Dieb, deine Tat, die wir heute auf ungewöhnliche Art und Weise und mit deutlichen Worten an die Presse weiterleiten, dreht einem den Magen um.“ Es folgen Beschreibungen des vermutlichen Tathergangs, bei dem der Täter den alten Mann und seinen Nachhauseweg ausspähte, bis er sich schließlich an ihn wandte und zur Tat schritt.

Hier tadeln die Beamten in Folge den Täter, beschreiben seine Vorgehensweise und wie er den abgelenkten Senioren um 1000 Euro brachte.

Ihr vorläufiges Fazit: „Weißt du, dass dir sogar die 'Ganovenehre' fehlt?“, bevor sie eine eindeutige Frage an den Kriminellen richteten: „Weißt du eigentlich, was du da gemacht hast und was das gerade in der Weihnachtszeit bedeutet?“ Danach ergeht ein Aufruf in dem Schreiben an sämtliche Medien, dem wir mit diesem Artikel nur allzu gerne und mit großem Genuss nachgekommen sind

Der Täter wird als ca. 40 Jahre alt und männlich beschrieben, soll mit osteuropäischem Dialekt sprechen und nach Vermutung der Polizeibeamten jemand sein, „der solche Taten schon öfter begangen“ haben könnte. Der Schluss des Schreibens: „Vielleicht packt dich ja dein Gewissen schon vorher und du schickst wenigstens den Umschlag mit dem Geld an die Wittener Polizei zurück!“

Hier der komplette Brief der Polizei Bochum:

"Hallo du kleiner mieser Dieb,

deine Tat, die wir heute auf ungewöhnliche Art und Weise und mit deutlichen Worten an die Presse weiterleiten, dreht einem den Magen um.

Am gestrigen 2. Dezember, gegen 13.30 Uhr, hast du einem gehbehinderten Senior, der auf einen Rollator angewiesen ist, über 1.000 Euro geklaut.

Du wirst wissen, dass der knapp 90 Jahre alte Mann gegen 12.20 Uhr seine Rente in der Sparkassenfiliale an der Ruhrstraße abgehoben, in einen Umschlag gepackt und in seine Jacke gesteckt hat.

Anschließend wirst du beobachtet haben, wie der Wittener die Apotheke an der Ruhrstraße aufgesucht und seinen Heimweg über die Johannis- und Winkelstraße fortgesetzt hat.

Hier wurde er von dir mehrfach nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Dabei fuchtelste du mit einem Stadtplan herum und hieltst diesen immer wieder vor das Gesicht des Rentners. Nachdem dir der Senior den Weg beschrieben hatte, warst du plötzlich sehr schnell verschwunden und wir wissen auch warum.

Du hast den betagten Mann vermutlich schon in der Sparkasse beobachtet, seine Gutmütigkeit schamlos ausgenutzt, ihn abgelenkt und den Umschlag mit flinken Fingern aus der Jackentasche gezogen.

Weißt du eigentlich, wie traurig der Senior war, als er den Diebstahl seiner Rente bemerkt hat? Weißt du, dass dir sogar die "Ganovenehre" fehlt? Weißt du eigentlich, was du da gemacht hast und was das gerade in der Weihnachtszeit bedeutet? Du solltest Dich schämen!

Wir hoffen nur, dass dir alle Zeitungsredaktionen im Ruhrgebiet, die Boulevardblätter, die örtlichen und überörtlichen Radiostationen sowie die Fernsehsender und Online-Medien immer wieder vor Augen halten, was für ein mieser Typ du bist.

Gleichzeitig werden bestimmt viele Redakteurinnen und Redakteure dem Wittener Kriminalkommissariat 33 (Tel.: 0234 /909-8305) gerne dabei helfen, dich miesen Dieb zu fassen.

Übrigens, wir wissen, dass du circa 40 Jahre alt bist, mit osteuropäischem Dialekt sprichst und eine solche Tat vermutlich schon häufiger begangen haben wirst.

Und vielleicht packt dich ja dein Gewissen schon vorher und du schickst wenigstens den Umschlag mit dem Geld an die Wittener Polizei zurück!"

Quelle: PressePortal