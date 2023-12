Gut zu wissen: Darum sollte man keinen Schnee essen – Hand aufs Herz: Wir haben doch alle als Kinder irgendwann einmal Schnee genascht oder zumindest daran geleckt. Ungewöhnlich ist das nicht, assoziieren junge Menschen die vom Himmel gefallenen Eiskristalle doch mit Speiseeis, sehr wohl aber ein Trugschluss, der unangenehmen Folgen haben kann. Nicht umsonst heißt es, dass man nicht vom gelben Schnee essen sollte.

Umsichtige Eltern bringen ihren Kindern diese einfache Regel schon früh bei, doch wie verhält es sich eigentlich mit frischem, rein weißem Schnee? Kann man diesen bedenkenlos verzehren?

Das Umweltbundesamt hat laut dem Verbraucherportal "Ökotest" auf diese Frage eine sehr eindeutige Antwort: „Regenwasser und Schnee sind keine Nahrungsmittel und nicht keimfrei: Eine Belastung ist zum Beispiel über den Luftpfad mit Verbrennungsprodukten, Stäuben oder mikrobiellen Aerosolen denkbar.“

Auch der "National Geographic" gibt zu bedenken, dass eine Schneeflocke zwar zu 100 Prozent aus Wasser bestehe, auf ihrem Weg durch die Atmosphäre jedoch auf winzige Schadstoffe und Mikroplastikpartikel treffe. Eine Rolle spiele ferner der Ort, an dem der Schnee fällt.

Das Portal zitiert dazu eine Sprecherin des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (LfU), die erklärt:

„Bei Schnee binden sich Schadstoffe an den Kondensationskeim, kondensieren an den Schnee oder werden vom Schnee durch Kollision aus der Luft gewaschen. Liegt der Schnee längere Zeit, dann können zusätzlich Stäube auf der Schneeoberfläche abgelagert werden."

Zu dem Schadstoffen, die auf dem Weg durch die Atmosphäre aufgenommen werden, gesellen sich also auch noch Schmutz und Staub, der sich nach dem Niedergehen auf dem Schnee absetzen – so etwa Partikel aus Abgasen, Streusalz, Tierkot und –urin oder Rollsplit.

Zwar ist der Schnee in Städten dabei deutlich mehr belastet, als jener, der in ländlichen Gegenden liegen bleibt, allerdings haben Studien unlängst bewiesen, dass selbst der Schnee in den entlegensten Regionen der Alpen oder Arktis mit Mikroplastikpartikeln verschmutzt ist.

Quelle: hna.de