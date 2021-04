Guinness-Weltrekord: Park baut längste Wasserrutsche der Welt – Wer sich auch nur im Ansatz für das Vergnügen einer zünftigen Wasserrutsche begeistern kann, weiß: Der Spaß ist spätestens nach einer halben Minute vorbei. Wen das stört, der sollte sich das folgende Video nicht entgehen lassen – geschweige denn die Infos, wo ihr das Wunderwerk findet. Denn der Guinnessrekord zeigt nicht weniger als eine Rutschpartie, die drei Minuten anhält. Damit ist dies hochoffiziell die längste Wasserrutsche der Welt – und die führt durch eine malerische Umgebung.

Die des Freizeitparks „ESCAPE“ in Penang (Malaysia) – die Strecke ist dabei 1,1 Kilometer lang. Am 7. September 2020 vermaßen die Rekord-Experten des Guinnessbuchs die Hügelstrecke und bestätigten deren Länge. Als der Wasserpark Anfang 2015 entworfen wurde, hatten die Chefs die Idee für diese längste Wasserrutsche im Hinterkopf. Doch Finanzen machten ihnen einen Strich durch die Rechnung.

2017 konnten sie dann mit der Realisierung beginnen. Die Rutsche ist dabei in das Parkkonzept verwoben – die Besucher durchlaufen verschiedene Phasen des Wasserspaßes. Die dritte davon nennt sich „Gravityplay“, spielt sich logischerweise in der Höhe ab – mit einem 420 Meter langen Sessellift geht es die Hügel hinauf – und darüber hinaus, denn der Start der Rutsche liegt 70 Meter über deren Basis. Mit einem majestätischen Blick über die umgebenden Dschungel heißt es: hinein in die Rutsche.

Bei deren Bau wurde penibel darauf geachtet, keinen einzigen Baum zu fällen, die Naturlandschaft intakt zu lassen. Eine gewaltige Herausforderung, nicht nur in finanzieller Hinsicht, denn die Mannschaft stellte die Erbauer vor enorme Tücken und der Umweltschutz tat sein Übriges. Was die Sache noch beeindruckender macht: Die ganze Konstruktion wurde ohne schweres Gerät wie Bulldozer etc. in Handarbeit aus dem Boden gestampft …

Doch am Ende konnten die Konstruktionsteams allen Anforderungen Genüge tun – und wir haben deswegen dieses Video.

Quelle: guinnessworldrecords.com