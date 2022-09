Guinness-Maschine: Dieser Mann stellte 52 Rekorde in 52 Wochen auf – Man kann sich als Unbeteiligter nur vorstellen, wie es sein muss, einen Weltrekord aufzustellen. An der Spitze zu sein, etwas vollbracht zu haben, was vor einem entweder niemandem gelungen ist – oder jemanden darin überboten zu haben. Der Mann aus diesem Video könnte über eine solch naive Einleitung unsererseits wohl nur milde lächeln – er hat nämlich gleich hunderte Rekorde im Guinness-Buch aufgestellt. Hier sein Video-Porträt.

Als wäre das nicht schon beachtlich genug, vollbrachte er eine ganz besonders – Pardon – rekordverdächtige Leistung noch dazu in 52 Wochen. Ganze 52 seiner Weltrekorde stellte er in diesem Zeitfenster allein auf, 43 davon im Laufe eines Jahres – viele weitere Einträge resultieren aus der Zeit davor. Was die Leistung des US-Amerikaners David Rush nicht im mindesten schmälert. Gegenüber „NPR“ offenbarte er, dass es ihm dabei nicht nur um die Sache an sich ging.

Der Hintergrund:

Rush tritt öffentlich als Sprecher und Motivator auf, will junge Menschen vor allem für technische, medizinische und naturwissenschaftliche Laufbahnen (MINT) begeistern. Allesamt Felder, die von Studenten erfordern, mit ganzer Willenskraft bei der Sache zu sein. Um jungen Menschen, aber auch Lehrkräften und Unternehmen zu zeigen, zu was der menschliche Wille fähig ist, begann er mit seinem Vorhaben, einen Rekord pro Woche aufzustellen.

Insgesamt ein ganzes Jahr voller Weltrekorde also, im Schnitt einer pro Woche. Rush dazu: „MINT ist hart, und wenn ein Schüler mit den Naturwissenschaften kämpft oder in Mathe versagt, fürchtet er vielleicht, dass er nie Ingenieur werden wird. 2015 habe ich meinen ersten Guinness-Weltrekord (GWR) gebrochen, um ein greifbares Beispiel für die Leute zu schaffen und zu zeigen, dass man fast alles erreichen kann, wenn man sich ein Ziel setzt, an sich selbst glaubt und es mit Leidenschaft verfolgt.“

Der 52-fache Rekordhalter weiter:

„Die Tatsache, dass ich nun im Durchschnitt einen GWR pro Woche breche, ist eine Erweiterung dieses Ziels, Kinder zu inspirieren, schwierige MINT-Fächer zu studieren und jeden zu inspirieren, alles zu tun, was schwierig ist.“ Auf der Webseite dieser Rekordmaschine heißt es: „Er ist der schnellste Jongleur der Welt, der langsamste Jongleur der Welt und hält den Rekord für die meisten jonglierten Bowlingkugeln, die meisten aufeinanderfolgenden Axtjonglagen und die längste Zeit, in der er ein Fahrrad auf dem Kinn balanciert.“

Insgesamt brach oder hält der Mann aus Idaho seit dem Jahr 2015 mehr als 200 Rekorde, wie er selbst erklärte. Im Folgenden die Liste der 43 Rekorde, die er allein 2021 bei seinem Begeisterungsversuch für junge Leute aufstellte – Achtung, lang:

1. Schnellste Zeit für das Einwickeln einer Person mit Geschenkpapier (Zweierteam)

2. Schnellstes 100-m-Joggen mit drei Gegenständen mit verbundenen Augen (männlich)

3. Schnellste 100 m mit verbundenen Augen

4. Die meisten aufeinanderfolgenden Fänge beim Axt-Jonglieren

5. Die meisten Pässe mit einem Beachball in einer Minute (Zweierteam)

6. Die meisten mit dem Mund gefangenen Marshmallows in einer Minute

7. Die meisten geworfenen und mit dem Mund aufgefangenen Äpfel in einer Minute

8. Schnellste 10 m, die ein Luftballon auf dem Gesicht balanciert

9. Weiteste Strecke auf einem elektrischen Einrad beim Jonglieren mit drei Gegenständen

10. Die meisten Jonglierfänge auf einem Balance Board (mit verbundenen Augen)

11. Die meisten Pässe mit einem aufblasbaren Riesenball in drei Minuten (Team)

12. Schnellste Zeit für das Einwickeln einer Person in Frischhaltefolie/Plastikfolie

13. Die meisten Reißzwecken in einer Minute in eine Korkplatte stecken

14. Schnellste Zeit, um einen 10m Pendellauf mit einem Kinderwagen zu absolvieren

15. Die meisten Toilettenpapierrollen auf dem Kopf balancieren

16. Schnellste Zeit, um 10 Luftballons zum Platzen zu bringen (Team von sechs Personen)

17. Die meisten in Rasierschaum gefangenen Tischtennisbälle auf dem Kopf in 30 Sekunden (Zweierteam)

18. Weiteste Entfernung, die mit einem Baseballschläger am Kinn zurückgelegt wird

19. Die meisten hinter dem Rücken gefangenen Frisbee-Scheiben in einer Minute

20. Schnellste Flugscheibenstaffel (20 m Strecke)

21. Die meisten Pässe mit einem aufblasbaren Riesenball in drei Minuten

22. Längste Dauer beim Balancieren eines Stuhls auf dem Kinn

23. Die meisten aufeinanderfolgenden Pässe mit einem aufblasbaren Riesenball

24. Die meisten Kiwis, die in einer Minute auf einem Balance Board aufgeschnitten werden

25. Die meisten Trauben, die beim Jonglieren in einer Minute geworfen und im Mund gefangen werden (Zweierteam)

26. Die meisten aufeinanderfolgenden Fänge eines sich drehenden Basketballs

27. Schnellste Zeit, um drei Wasserflaschen umzudrehen

28. Die meisten Kiwis, die mit einem Schwert in der Luft zerteilt werden, während man auf einem Schweizer Ball steht, in einer Minute

29. Längste Zeit, um einen Gegenstand auf dem Kopf zu balancieren

30. Die meisten Jonglierfänge auf einem Balance Board (mit verbundenen Augen)

31. Schnellste Zeit, um ein Schachspiel zu arrangieren

32. Schnellste Zeit, um ein Schachspiel zu arrangieren (Zweierteam)

33. Längste Dauer beim Jonglieren mit drei Gegenständen auf einem Balancebrett

34. Die meisten Gläser auf einem Stock mit dem Mund balancieren

35. Die meisten T-Shirts in 30 Sekunden anziehen (Zweierteam)

36. Die meisten angezogenen T-Shirts in einer Minute (Zweierteam)

37. Längste Dauer beim Jonglieren mit drei Gegenständen auf einem Schweizer Ball

38. Die meisten Weintrauben, die mit einem Schwert in der Luft zerteilt werden, während man auf einem Schweizer Ball steht, in einer Minute

39. Die meisten Jonglierfänge auf einem Schweizer Ball in einer Minute (drei Bälle)

40. Schnellste Zeit, um einen Tischtennisball in fünf Becher zu werfen (Zweierteam)

41. Die meisten Armrollen beim Fußball in 30 Sekunden

42. Die meisten Seifenstücke in einer Minute stapeln (Zweierteam)

43. Die meisten Trommelstockflips in 30 Sekunden

Quelle: npr.org