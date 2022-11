Günstiger geht es kaum: Tüftler baut Gokart aus einer Palette und Ersatzteilen – Für viele dürfte es ein Traum aus der Kindheit sein, der sie auch in frühester Jugend nicht loslässt – und in manchen Fällen in einer Rennfahrer-Karriere mündet: Das Herumdüsen mit dem Gokart begeistert nicht nur Fans eines gewissen italienischen Videospiel-Klempners. Auch der Bastler, der das nun folgende Video gedreht hat, steht wohl auf die Flitzer – hat aber möglicherweise die kostengünstigste Variante zusammengezimmert.

Das meinen wir wörtlich, schließlich darf hier die gute alte Europalette als „Chassis“ für den Flitzer herhalten. Sie ist beileibe nicht das einzige Bauteil, bei dem der YouTuber und Tüftler „Doctor D.S.“ keineswegs auf die hochwertigen und kostspieligsten Teile geachtet hat, im Gegenteil. Dass die Person hinter dem Kanal weiß, wie man Fans kreativer Eigenbauten unterhält, beweisen nicht zuletzt ihre Abozahlen.

Die haben es in sich:

Mehr als zwei Millionen Abonnenten (Stand des Artikels) weiß der Kanal von „Doctor D.S.“ hinter sich. Keineswegs nur YouTube-Karteileichen, die Videos des Kanalbetreibers verzeichnen in schöner Regelmäßigkeit Klickzahlen im zweistelligen Millionenbereich. Das ist auch bei dem nun folgenden Projekt mit dem nicht unbedingt malerischen, aber treffenden Titel „Selbstgebautes Gokart 200cc PALETTE !?“ der Fall.

Wie viele seiner Art zeigt dieses Video die Tätigkeiten als kleinschrittige Schnittmontage. Dabei wird hier eben nicht besonders filigran zu Werke gegangen – Zweckmäßigkeit und das rustikale Flair der allseits bekannten Europalette stehen vielmehr im Vordergrund. Die Frage die sich letztlich stellt, ist, ob das Ding am Ende auch fährt – und „Doctor D.S.“ eine Spritztour mit seinem Paletten-Gocart drehen wird. Fest steht: Eine StVO sieht so ein Ding kaum vor, aber es gibt ja den heimischen Garten.