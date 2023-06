Günstig einkaufen: Preis-Trick hilft beim Sparen im Supermarkt – Supermärkte wie Aldi, Lidl, Rewe & Co. locken regelmäßig mit attraktiven Sonderangeboten. Doch man muss nicht unbedingt auf Schnäppchen-Aktionen warten, um beim Einkaufen Geld zu sparen – viel effektiver ist es, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten.

Ähnlich wie beim Tanken gibt es nämlich auch in Supermärkten bestimmte Wochentage, an denen es günstiger ist als an anderen. Wie an der Zapfsäule sind die Preise oft in der Mitte der Woche niedriger als beispielsweise am Wochenende. Späte Uhrzeiten sind ebenfalls oft empfehlenswert, wenn es darum geht, kostengünstig einzukaufen. Diese beiden Faktoren gelten auch für Supermärkte.

Wann sollte man am besten einkaufen gehen?

Besonders viele Angebote und günstige Schnäppchen locken normalerweise am Ende der Woche in den Supermärkten.

Der Freitag hat dabei die besten Angebote: An diesem Wochentag gibt es im Vergleich zu den anderen Tagen mehr reduzierte Waren, mit denen man beim Einkaufen sparen kann. Die Werbedeals finden sich dann am darauffolgenden Samstag in den Supermarktregalen wieder – dem zweitgünstigsten Tag der Woche. Zu Beginn der Woche, insbesondere am Montag, verschwinden die Rabatte wieder und die Waren sind vergleichsweise teurer.

Neben dem Wochentag ist auch die Tageszeit ein wichtiger Faktor für den Supermarktbesuch.

Am Nachmittag, ab etwa 16 oder 17 Uhr, werden leicht verderbliche Lebensmittel oder Waren, die bald ihr Verfallsdatum erreichen, zusätzlich reduziert. Auf diese Weise müssen die Supermärkte ihre Angebote nicht wegwerfen und man kann diese Artikel zu niedrigen Preisen ergattern.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Angebot und Nachfrage bei Rabattaktionen und Sonderpreisen immer eine Rolle spielen, auch im bundesweiten Vergleich. In dicht besiedelten Gebieten gibt es oft eine größere Auswahl an Supermärkten, wodurch der Wettbewerb um die niedrigsten Preise stärker ausgeprägt ist – zum Vorteil der Kundinnen und Kunden.

Quelle: chip.de