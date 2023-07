Grund zur Freude bei Kunden: Sparkasse nimmt Änderung vor – Derzeit ächzen Kunden unter den Lebenshaltungskosten sowie der Inflation. Doch zumindest bei den Banken gibt es nunmehr einen Grund, aufzuatmen. Einige Kreditinstitute sind laut einem Medienbericht bereits vorgeprescht, nun zieht man auch bei der Sparkasse nach.

Der erste Schritt einiger Sparkassen ist laut „Der Westen“ ein Grund zur Freude – denn es gibt mehr Geld. Bereits seit einigen Monaten steigen die Zinsen, wie das Portal betont. Doch wird auch eingeschränkt, dass daraus bislang nur wenige Kunden Nutzen ziehen konnten. So kam bislang lediglich der Kundenstamm der ING in den Genuss der Erhöhung seiner Zinsen fürs Tagesgeldkonto. Bei der spanischen Suresse Direkt Bank sowie der DKB sind es sogar 3,7 Prozent.

Nun sollen auch einige Sparkassenkunden Grund zur Freude haben:

Denn wie „Der Westen“ erläutert, kommen bei der Sparkasse Frankfurt über deren Tochtergesellschaft „1822direkt“ die Neukunden in den Genuss von besagten 3,6 Prozent auf das Tagesgeld – und zwar bis zu einer Summe von 100.000 Euro. Doch die Sache hält dem Bericht zufolge eine Einschränkung bereit. Demnach läuft der hohe Zinssatz nach einem halben Jahr Laufzeit aus, er beträgt danach noch 0,6 Prozent.

Wie bei vielen Banken üblich werden die Zinsen zudem erst am Jahresende abgerechnet. Bei vielen Instituten ist es dem Portal zufolge so, dass es nur jährlich zur Auszahlung der Zinsen kommt, nicht monatlich. Daher kann ein Tagesgeldkonto mit den höchsten Sätzen gar nicht immer die ratsame Lösung sein. Hier kommt es auf die persönlichen Bedürfnisse an. Dass einige Banken Zinsen anbieten, welche nach Ende der Laufzeit deutlich höher bleiben, zeigt ein Blick in eine nützliche Tabelle, welche ihr hier findet.

