Großfamilien prügeln sich um Sperrmüll – In Hamburg-Harburg ist ein Streit zwischen zwei Großfamilien um die wertvollsten Gegenstände aus einem Sperrmüllhaufen außer Kontrolle geraten. Die Polizei musste daraufhin vier Strafanzeigen wegen Körperverletzung ausstellen, wie ein Polizeisprecher in Hamburg berichtete.

Den ersten Informationen zufolge versuchten zahlreiche Männer, Frauen und Kinder am Montagabend die besten Schätze aus dem Haufen Metallschrott zu ergattern, so der Polizeisprecher. Dies führte zu einer Auseinandersetzung, an der etwa 15 bis 20 Personen beteiligt waren.

Die Situation geriet außer Kontrolle und die Polizei wurde alarmiert.

Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen Frauen angeblich sogar mit Gabeln bedroht wurden. Insgesamt wurden drei Strafanzeigen wegen leichter Körperverletzung und eine Anzeige wegen schwerer Körperverletzung erstellt. Die Polizei erteilte zudem allen Anwesenden einen Platzverweis.

Neben diesem Vorfall hat die Hamburger Polizei auch zwei Drogenkuriere im Stadtteil Berne festgenommen. Laut einer Polizeisprecherin bestehen Verdachtsmomente, dass sie Drogen aus einem Auto heraus gehandelt haben.

Aufmerksam wurden die Zivilfahnder auf einen Smart, „als ein Mann an dessen Beifahrerseite herantrat und kurz Kontakt mit den beiden Insassen suchte“. Die Sprecherin weiter: „Unmittelbar danach setzten der Fußgänger und auch der Smart jeweils ihre Wege fort.“

Daraufhin wurde das Fahrzeug angehalten und die beiden Insassen im Alter von 20 und 22 Jahren kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten 300 Euro in bar sowie etwa 40 Gramm bereits portioniertes Kokain und über 120 Ecstasy-Tabletten. Die Männer wurden daraufhin festgenommen.

„Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige aufgrund fehlender Haftgründe entlassen“, so die Sprecherin. „Die weiteren Ermittlungen werden beim Rauschgiftdezernat, LKA 68, fortgesetzt.“

Quelle: welt.de