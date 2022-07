Großeinsatz der Polizei und 27 Verletzte: Pfefferspray-Attacke im Europapark Rust – Normalerweise sollte der Aufenthalt in einem Freizeitpark ein entspanntes Vergnügen darstellen, im Zuge eines Streites unter Jugendlichen im Europapark Rust wurden kürzlich jedoch 27 Personen verletzt – die meisten davon waren Unbeteiligte. Ereignet hatte sich der Vorfall in einer Hotellobby, in welcher einer der Kontrahenten Reizgas versprühte.

Wie die „Badische Zeitung“ berichtete, kam es gegen 17 Uhr zu einer Auseinandersetzung mehrerer junger Personen. Dabei wurde Pfefferspray versprüht, wodurch zunächst zwei Beteiligte verletzt wurden.

Die versprühte Wolke verteilte sich dann aber in der Lobby des Hotels Colosseo, was dazu führte, dass 25 weitere Menschen in Mitleidenschaft gezogen wurden, die nichts mit dem Streit zu tun gehabt hatten.

Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge.

Einem Polizeisprecher zufolge handelte es sich dabei glücklicherweise lediglich um leichte Verletzungen, die größtenteils direkt vor Ort durch Sanitäter versorgt werden konnten.

Der Lobbybereich des Hotels musste kurzzeitig geräumt werden, um die Räume ausreichend zu lüften. Im Hotelbetrieb sei es durch den Vorfall zu keinen größeren Einschränkungen gekommen, erklärte die Polizei.

Zwar gab es durch das Großaufgebot der Polizei kurzzeitige Verkehrsbehinderungen, ansonsten sei aber auch der Betrieb des Parks an sich nicht gestört worden.

Unklar ist bislang, wie es zu dem Streit kam. Die Polizei ermittelt aktuell gegen die Jugendlichen wegen gefährlicher Körperverletzung.

