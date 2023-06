Große Unterschiede in den Altersklassen: So viel Geld haben die Deutschen auf dem Girokonto – Über Geld spricht man bekanntlich nicht, was wohl den Sinn haben soll, müßige Vergleiche zu vermeiden. Dennoch neigen wir Menschen dazu, unseren Nachbarn mehr oder weniger heimlich auf den Teller zu stieren, und wenn es nur dazu dient, uns zu versichern, dass bei uns alles soweit normal und gut läuft. Wie gut also, dass eine aktuelle Umfrage der Bundesbank nun einen Blick auf die Konten anderer Leute erlaubt, ganz ohne indiskrete Fragen stellen zu müssen.

Da die Analyse Vermögenswerte wie Aktien oder Immobilien nicht berücksichtigt, und rund 70 Prozent der Umfrageteilnehmer in jeder Altersgruppe neben einem Girokonto auch noch über Sparkonten verfügen, lässt sich zwar kein Gesamtvermögen daraus ableiten …

… wohl aber, wie viel direkt zugängliches Geld den Deutschen in ihren verschiedenen Lebensabschnittsphasen zur Verfügung steht.

Dabei dürfte es wohl kaum überraschen, dass die Summe mit zunehmenden Alter steigt – während die 16- bis 24-Jährigen im Schnitt um die 1.400 Euro auf dem Girokonto haben, kommt bei den über 75-Jährigen mit 4.200 Euro glatt das Dreifache zusammen.

Der größte Geldsprung ist aber zwischen der jüngsten und der zweitjüngsten Gruppe zu beobachten, verfügen die 25- bis 34-Jährigen im Mittel doch mit 2.200 Euro über 800 Euro mehr als die 16- bis 24-Jährigen. Dies ist wohl auf den Berufseinstieg zurückzuführen, der in dieser Zeit üblicherweise stattfindet.

Mit 2.600 Euro geht es bei den 35- bis 44-Jährigen dann etwas weniger steil aufwärts.

45- bis 54-Jährige verfügen schließlich über durchschnittlich 3.300 Euro, die 65- bis 74-Jährigen über 3.900 Euro.

Die Umfrage belegte mit Blick auf die Schul- und Berufsausbildung ferner große Unterschiede in Sachen Girokonto-Guthaben. So liegt der Medianwert von Referenzpersonen ohne Schulabschluss bei gerade einmal 100 Euro, ist ein Abitur oder Fachabitur vorhanden, hingegen bei 5.000 Euro.

Zudem hätten Menschen ohne Berufsausbildung über alle Altersgruppen verteilt mit 700 Euro gerade einmal halb so viel „Bares“ auf dem Konto, wie die 16- bis 24-Jährigen im Durchschnitt. Wer einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss vorweisen kann, liegt im Mittel hingegen bei 7.600 Euro auf dem Girokonto.

