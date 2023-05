Familie bereitet sich schon auf das Schlimmste vor: Hollywood-Star Jamie Foxx noch immer in Klinik – Es ist schon knapp einen Monat her, seit der US-Schauspieler Jamie Foxx aufgrund eines medizinischen Vorfalles in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Worum es dabei geht, ist noch nicht bekannt gemacht worden – mit Blick auf die Tatsache, dass der 55-Jährige aber immer noch nicht entlassen werden konnte, ist wohl davon auszugehen, dass es sich um etwas Schlimmes handeln muss.

Die Familie schweigt sich über die Umstände aus und soll dem „Mirror“ zufolge „auf das Beste hoffen, sich aber auf das Schlimmste vorbereiten“.

Dabei hatte sich Foxx zwischenzeitlich sogar schon selbst auf Instagram zu Wort gemeldet und dort seine Fans mit den Worten „Ich schätze all die Liebe! Fühle mich gesegnet!“ zunächst beruhigt, nachdem er zeitweilig angeblich nicht einmal mehr in der Lage gewesen sein soll, zu kommunizieren.

Ebenfalls auf Instagram erklärte seine Tochter Corinne: „Wir wissen, wie sehr er geliebt wird und sind dankbar für all eure Gebete. Die Familie bittet um Privatsphäre während dieser Zeit.“

Dann verriet ein angeblicher Insider der „People“, dass Jamie inzwischen außer Lebensgefahr und „stabil“ sei, die Ärzte lediglich noch letzte Tests durchführen würden, um Foxx dann zu entlassen.

Auch die Äußerungen der Schauspielerin Natasha Blasick bei „Entertainment Tonight“ geben Anlass zur Hoffnung auf eine baldige Genesung: „Ich habe ihm eine SMS geschickt und erst gestern habe ich mit seinem Freund gesprochen, der in engem Kontakt mit ihm steht. Ich war wirklich am Ausflippen wegen all der Nachrichten, dass es ihm schlechter ginge. Also habe ich seinem Freund eine SMS geschickt, und er meinte: ‚Nein, nein, nein, er erholt sich.‘“

Allerdings soll Foxx nur sehr knapp mit dem Leben davongekommen und in der Notaufnahme sogar wiederbelebt worden sein. „Er kann sich sehr glücklich schätzen, noch am Leben zu sein“, zitiert „Radar“ eine Quelle.

Und weiter: „Er würde nicht so lange im Krankenhaus liegen, würde es ihm ansatzweise gut gehen!“

