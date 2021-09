Großartige Aktion: 300 Biker eskortieren Mobbing Opfer zum Abschlussball – Soziale Medien genießen dieser Tage nicht unbedingt den besten Ruf, vermögen mitunter aber, wahre Wunder zu vollbringen. So muss es jedenfalls einer Mutter und deren Tochter aus dem britischen Worcester vorgekommen sein, die von der Resonanz eines Hilferufes schier überwältigt wurden.

Die 15-jährige Felicity Warburton konnte sich nicht wirklich auf ihren Schulball freuen, da sie in der Schule gemobbt wurde, seit sie sieben Jahre alt war.

Felicity hat Lernschwierigkeiten und ist Asperger-Autistin.

Der Druck in der Schule wurde so hoch, dass ihre Tochter bereits mit Selbstmordgedanken gespielt hatte, weiß ihre Mutter Kathryn zu berichten. Entsprechend groß war die Angst vor dem Ball, was Kathryn jedoch nicht einfach so hinnehmen wollte.

Also startete sie über die sozialen Medien einen Aufruf an den WAC Motorcycle Club und bat darum, ihre Tochter mit – wie sie hoffte – ein paar Motorrädern zum Ball zu geleiten.

„Felicity freut sich so sehr auf ihren Ball, weil das für sie eine Möglichkeit sein wird, ihren Mobbern zu zeigen, dass sie sie nicht mehr verletzen können“, schreibt Kathryn. „Ich würde gern erreichen, dass ihr Ball all das wird, was sie jemals wollte und was sie braucht.“

Was ein echter Biker ist, der lässt sich nicht lange bitte, und vor allem kommt ein Biker selten allein.

Schlussendlich fuhren am Tag der Abschlussfeier knapp 300 Maschinen aus dem ganzen Land vor Felicitys Haus vor, um das Mädchen und ihre Freundin Emily ins Stadion der Worcester Warriors, den Veranstaltungsort der Feier, zu eskortieren.

Felicitiy Vater Rich sollte später gegenüber den zahlreichen berichtenden Medien zu Protokoll geben, dass es überwältigend gewesen sei, nach all den Jahren des Mobbings, seine Tochter wieder lächeln zu sehen.

„Jetzt haben wir unsere Tochter zurückbekommen“, habe er dabei gedacht.

Felicity selber sei vor allem davon beeindruckt gewesen, dass sich unter den vielen Bikern auch mehrere Polizisten und Gefängniswärter befunden hatten, um sie an ihrem letzten Schultag zu unterstützen.

