Sekret literweise: Riesenzyste wird geöffnet und ergießt sich – Der Verfasser dieser Zeilen kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, woher die morbide Faszination so vieler Menschen herrührt: Diese Leute sehen einen Pickel oder eine entzündete Hautveränderung – und ihre Finger fangen zu jucken an. Sie wollen das Teil um jeden Preis ausdrücken. Solltet ihr zu diesen Menschen gehören, dann dürfte das nun folgende Video euer Nirvana werden.

Wer sich hingegen vor dem Anblick ekelt, nun ja – wird aus erwähnter morbider Faszination höchstwahrscheinlich trotzdem hinschauen. Immerhin gibt‘s hier nicht weniger zu bestaunen als eine der größten Zysten, die eine Expertin für das Thema in ihrer ganzen Karriere je zu Gesicht bekommen hat. Die Dame dürften einige von euch aus dem Fernsehen kennen – und damit steht fest, dass sie weiß, wovon sie spricht.

Denn dies ist Dr. Sandra Lee, ihres Zeichens auch als „Dr. Pimple Popper“ bekannt. Die Königin der ausgedrückten Pickel, geöffneten Hohlräume, geleerten Zysten und abgeschabten Schuppen ist Dermatologin aus Leidenschaft und mit großer Expertise. Nicht umsonst ist die Kalifornierin Mitglied der amerikanischen Akademie für Dermatologie.

2015 stellte Lee fest, dass Videos ihrer medizinischen Eingriffe der menschlichen Haut unter gewissen Umständen gerne online geschaut wurden – und „Dr. Pimple Popper“ war geboren. Für die Zustimmung, dass Videos der Prozeduren gezeigt werden dürfen, bietet Dr. Sandra Lee ihren Patienten an, die Eingriffe je nach Größe und Schwere kostenreduziert oder gar umsonst durchzuführen.

„Groß“ und „Schwer“ sind übrigens gute Stichworte, um diesen Text zu beenden, und zum cremigen Teil des Videos überzugehen. Nur ein Wort zur Güte: Denkt beim Betrachten dieses Clips weder an Vanillepudding noch an griechischen Sahnejoghurt. Sagt hinterher nicht, wir hätten euch nicht gewarnt … oh, Mist, rosa Elefant und so. Nun denkt ihr ja doch dran. Schade.