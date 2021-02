Google Maps: Frau entdeckt Insel in Penis-Form – Selten wird so oft gelogen, wie im Falle unseres besten Stücks, bemisst sich der Status unserer Männlichkeit doch aus irgendeinem unerfindlichen Grund an dessen Größe. Wer weniger gut bestückt ist, braucht sich aber nicht grämen, denn selbst Blauwale dürften angesichts dessen, was kürzlich entdeckt worden ist, vor Neid erblassen. Der größte Penis dieser Erde misst nämlich stattliche 500 Meter!

Zugegeben, eine etwas reißerische Aussage, aber nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man betrachtet, worauf die US-Amerikanerin Joleen Vultaggio kürzlich aufmerksam geworden ist. Denn der Lümmel aller Lümmel ist nicht organischer Natur, sondern eine Insel vor der Küste von Neukaledonien im Südpazifik.

Joleen stieß beim Scrollen über die Weltkarte von Google Maps zufällig über das frivole Eiland.

„Er ist plötzlich aufgetaucht, und ich dachte: Wow, das sieht aus wie das beste Stück eines Mannes – und es ist ziemlich groß“, erklärte die 50-Jährige gegenüber der „Daily Mail“. (https://www.dailymail.co.uk/news/article-9281353/Google-enthusiast-uncovers-obscure-manhood-shaped-island-middle-Pacific-Ocean.html)

Sie markierte die Koordinaten und postete ihren Fund in einer Facebook-Gruppe. Ihren Kindern hat sie indes nichts von der Entdeckung erzählt. „Sie hätten wahrscheinlich nur gelacht und mit den Augen gerollt.“

Zwar ist noch nicht bekannt, ob die mit üppigem Grün bewachsene Insel bewohnt ist, aber wir haben so den Verdacht, dass diese Frage sehr bald geklärt sein könnte.

Falls ihr euch bis dahin selber ein Bild machen wollt, gebt die Koordinaten 20°37’37”S 166°18’02”E bei Google Maps ein und aktiviert die Satellitenansicht oder klickt einfach hier.

Quelle: merkur.de